Abertura da Semana da Alimentação RS 2023 será dia 16

O Seminário de abertura da 21ª Semana da Alimentação RS 2023 será no próximo dia 16, às 13h30, no Auditório do Escritório Central da Emater/RS-Ascar, em Porto Alegre. Com o tema Garantia de Direitos com Comida de Verdade, a Semana da Alimentação acontece de 16 a 22 de outubro, com programação diversa em todo o RS.









Para participar do Seminário de Abertura é preciso se inscrever pelo Link do formulário de inscrição: https://forms.gle/ jJvnBex9FaBnk4eV7. A atividade será transmitido online pelo Youtube da Emater/RS-Ascar, através do link: https://www.youtube.com/watch? v=u8JQ6DjkWBs.

Com manifestação em vídeo da presidente nacional do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), Elisabetta Recine, que é nutricionista, professora e pesquisadora, o Seminário de Abertura também contará com palestras sobre “Desertos e pântanos alimentares em Porto Alegre”, e sobre “Sistemas alimentares e a garantia de direitos com comida de verdade”, e Painel sobre políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Sans): experiências de PAA, Pnae e Cozinhas e Hortas Comunitárias, seguido de debate. O encerramento da atividade será com mostra e degustação de produtos da agricultura familiar.

PALESTRAS E PAINEIS

O tema “Desertos e pântanos alimentares em Porto Alegre” será abordado por Raquel Canuto, professora adjunta do Departamento de Nutrição e coordenadora do Programa de Pós-graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Ufrgs. Também é docente permanente no Programa de Pós-graduação em Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Raquel é doutora em Ciências Médicas: Endocrinologia pela Ufrgs, com estágio pós-doutoral em Nutrição em Saúde Pública na UFPE. É membro titular do Comitê de Assessoramento da Área da Ciências da Saúde da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs). Atualmente, suas atividades de ensino, pesquisa e extensão são na área da Saúde Coletiva, com ênfase em Epidemiologia Nutricional, Epidemiologia Social, Ambiente Alimentar, e Revisões Sistemáticas e Meta-análises.

“Sistemas alimentares e a garantia de direitos com comida de verdade” é o tema que será abordado pela nutricionista Eliziane Ruiz, doutora em Desenvolvimento Rural pela Ufrgs, onde é professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Medicina e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural (PGDR) e do Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde (PPGans). Eliziane atua no campo da Saúde Coletiva e Nutrição, tese de seu Mestrado, estudando temas relacionados a políticas públicas de saúde, alimentação e nutrição; redes/relações sociais e mediações em políticas públicas; práticas sociais de enfrentamento de problemas crônicos de saúde das populações urbanas e rurais; antropologia da saúde e da alimentação. As pesquisas são desenvolvidas em espaços urbanos e rurais, utilizando métodos de pesquisa quanti e qualitativos (experiência em etnografia e suas técnicas de pesquisa).

No Painel, serão apresentadas as seguintes experiências: A alimentação escolar como mídia poderosa - escolhas saudáveis para além da escola: o que aprendemos com o Pnae - Xangri-lá; Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) – Viamão; Horta Comunitária Maria da Glória - Porto Alegre; e Cozinha Comunitária Morro da Cruz – Porto Alegre.

ATIVIDADES PELO RS

Durante a 21ª Semana da Alimentação RS serão apresentados projetos e atividades como rodas de conversas, seminários, feiras, ações culturais, mostras, lives, entre outras, com o objetivo de reflexão e debates à luz do tema deste ano.

Além da Emater/RS-Ascar, entidade coordenadora do ano, a Comissão Organizadora é composta pelo Caisan, CRN-2, Consea/RS e Fesans-RS.

As entidades interessadas em propor atividades autogestionáveis, alusivas à Semana da Alimentação, deverão preencher o formulário através do link: https://forms.gle/ JNBQT8CHLSaxa2km7, para compor a programação geral. Além disso, as entidades que quiserem participar da Praça de Praça de Segurança Alimentar (SAN) no dia 22/10 (domingo), propondo atividades para o encerramento da Semana da Alimentação, deverão preencher o formulário: https://forms.gle/ 2grmq4byuowR8erA6 até o dia 10 de outubro.

Acompanhe e participe da programação da Semana da Alimentação (https://sites.google.com/ view/semanadaalimentacaors) e no Instagram: Instagram: @semanadaalimentacaors