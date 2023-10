Agas lança Expoagas 2024 e anuncia espaço de inovação para 40 startups voltadas ao setor

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) lança, na noite desta segunda-feira (2), a 41ª Convenção Gaúcha de Supermercados - Expoagas 2024, no Hotel Deville, em Porto Alegre. A próxima edição acontecerá de 20 a 22 de agosto de 2024, no Centro de Eventos da FIERGS, na capital gaúcha. O foco do lançamento comercial é oportunizar aos fornecedores e prestadores de serviço a participação na próxima feira com condições especiais, além da apresentação das principais novidades e atrações do evento.









Uma das mais importantes novidades será a criação do Espaço Summit, área voltada para inovação que contará com 40 startups atreladas ao setor supermercadistas e que estará localizada no foyer do Teatro do Sesi. “Visando potencializar os negócios dos varejistas presentes na Expoagas, criaremos conexão entre os empresários e novos negócios, inovadores, que poderão desenvolver e otimizar a produtividade e a gestão dos supermercados, bem como contribuir para o desenvolvimento de novos produtos ou então de novos formatos, evoluindo a experiência de compra do consumidor nas lojas.”, afirma o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, que completa: “Após reforçarmos a solicitação pela expansão do espaço oferecido pela FIERGS para que possamos oportunizar novos espaços, principalmente para as micro e pequenas indústrias gaúchas, estamos sendo criativos para ampliar as atrações com o que temos atualmente”.

A expectativa da entidade é que, aproximadamente, 80% dos espaços tenham seus atuais expositores contratantes renovados e que a próxima edição da Feira apresente mais de 800 lançamentos ao mercado gaúcho. Outra importante novidade será a Sala da Capacitação, que estará no Espaço Compet a partir da tarde do primeiro dia do evento, no qual os varejistas poderão conhecer todos os projetos de qualificação da Agas e buscar consultoria e treinamentos para a equipe, com o know-how dos mais de 40 professores da entidade. “A Expoagas não é apenas um evento, são 17 iniciativas dentro da Feira sob diferentes aspectos e perspectivas, para que a experiência dos participantes seja cada vez mais completa e proveitosa”, conceitua Longo. Além das novidades, a Expoagas 2024 contará com: a tradicional feira de negócios; o Circuito Pequenas Empresas; a Área VIP; o Encontro das Seccionais Estaduais; o II Encontro Nacional Agas Jovem; o Almoço dos Presidente; o Receptivo na Ilha do União, pré-evento; o Jantar VIP; o Centro de Aperfeiçoamento Técnico (CAT); as Palestras Magnas; o Sorteio AGAS; hotel e transfer para a imprensa de todo o Estado; Agas Jovem; Agas Mulher; e o Seminário Jurídico.

Em 2023, a Expoagas gerou R$ 652,6 milhões em negócios e recebeu um público de 62 mil pessoas durante os três dias de evento. Entre os 488 expositores – 72% gaúchos –, número recorde, participaram do evento empresas fornecedoras de produtos, equipamentos e serviços para todo o varejo, com destaque para itens de higiene e limpeza, recordistas em vendas desta edição, equipamentos e de bebidas.

FONTE Assessoria de Imprensa Expoagas: