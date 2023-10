Aprovados PLs sobre Patrono Espiritual das religiões afrobrasileiras e empreendedorismo feminino

Reunida na manhã desta terça-feira (24), os deputados que compõem a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia aprovaram, de forma conclusiva, os projetos de lei 122/2022 e 256/2023. Os parlamentares acataram, ainda, os pareceres favoráveis aos PLs 146/2023 e 283/2023. A reunião foi comandada pelo vice-presidente do colegiado, deputado Rafael Braga (MDB).





O PL122/2022, de autoria do deputado Pepe Vargas (PT), declara o Orixá Ogum como Patrono Espiritual das religiões afro-brasileiras no Estado do Rio Grande do Sul. A matéria recebeu parecer favorável da deputada Luciana Genro (PSOL) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e do deputado Luciano Silveira na Comissão de Educação.

Na sua justificativa ao PL, o autor expôs que a matéria é um pedido de várias instituições ligadas às religiões afro-brasileiras. No mesmo documento, Pepe Vargas explica que o Orixá Ogum, de acordo com a tradição das religiões afro-brasileiras, é o grande guerreiro de Olodumare, senhor da forja e do aço, é um Orixá tenso, forte, obstinado e voltado ao trabalho e à técnica, características que, portanto, o identifica com os rio-grandenses. "Este legado de Ogum, creem, nos coloca em um responsável compromisso de honrá-lo como o patrono das religiões afro-brasileiras no Estado do Rio Grande do Sul", escreveu.

Também com aprovação conclusiva, o PL 256/2023, da deputada Silvana Covatti (PP), institui o Dia Estadual do Empreendedorismo Feminino no estado, a ser celebrado em 19 de novembro, mesma data do Dia Mundial do Empreendedorismo Mundial, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Conforme relatou a deputada, em sua fundamentação à proposta, a principal importância do empreendedorismo feminino é alcançar a diminuição da desigualdade de gênero, em que numa sociedade igualitária as tarefas sejam assumidas de forma equivalente entre homens e mulheres. "A inclusão desta data, agora no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Rio Grande do Sul, dá visibilidade à presença feminina cada vez maior e mais influente, demonstrando a participação de mulheres no mercado de trabalho, estimulando-as a desejarem estar em funções de chefia e liderança", argumentou a autora do PL.

Pareceres

O colegiado assentiu os pareceres favoráveis da deputada Silvana Covatti ao PL146/2023, do deputado Neri, o Carteiro (PSDB), e o parecer favorável da deputada Eliana Bayer (Republicanos) ao PL 283/2023, de autoria do deputado Claudio Tatsch (PL). O PL 146 inclui no calendário oficial de eventos e datas estaduais o Dia das Bandas e Fanfarras, a ser comemorado em 4 de agosto. O PL 283/2023 declara a Fazenda Tafona, localizada em Cachoeira do Sul, como de relevante interesse histórico e turístico do Estado do RS.

Ainda na pauta da Ordem do Dia da reunião, o PL 72/2023 recebeu pedido de vista do deputado Leonel Radde (PT) e a deliberação sobre o parecer favorável ao PL 86/2023 foi adiada para a próxima reunião ordinária do colegiado.

Audiências

Por último, os deputados aprovaram cinco requerimentos de audiência pública. Os encontros irão tratar dos seguintes temas:

Implementação do Novo Ensino Médio nas escolas da Rede Estadual de Ensino do RS com principal destaque à situação das turmas de terceiro ano em 2024, por proposição da deputada Sofia Cavedon (PT);

Possibilidade de instalação de um curso de medicina na região do Litoral Norte do RS, do deputado Luciano Silveira (MDB);

Regularização da Escola Indígena na Aldeia Goj-Jur em Passo Fundo, a pedido do deputado Matheus Gomes (PSOL);

Apresentação e debate sobre o edital do Projeto de Revitalização do Cais Mauá de Porto Alegre, de autoria da deputada Sofia Cavedon e mais três deputados, e

Programa Todo Jovem na Escola, do governo do Estado do RS, por solicitação do deputado Professor Bonatto (PSDB).

Assuntos Gerais

No período dos Assuntos Gerais da reunião, o deputado Zé Nunes (PT) entregou à Comissão cópia das atas de reuniões realizadas pela comunidade escolar das Escolas de Ensino Fundamental Manoel da Silva Pacheco e São Bernardino de Sena, ambas do município de Camaquã, contrárias à efetivação da municipalização do ensino fundamental empreendida pelo governo do Estado. Conforme ele, a municipalização do ensino não pode ser traumática e deve ouvir a comunidade escolar. Zé Nunes pediu a manifestação da Comissão de Educação à Secretaria de Educação sobre o assunto.

A deputada Adriana Lara (PL) concordou com a posição do deputado Zé Nunes. Ela disse que a municipalização do ensino é preocupante, que necessariamente precisa ser discutida com a comunidade escolar e com os prefeitos. "Essa proposta não deve ser apresentada verticalmente, de cima para baixo, até porque isso tem um impacto na vida das crianças e dos professores e dos prefeitos", assinalou.

Os deputados Rafael Braga (MDB) e Eliana Bayer (Republicanos) falaram sobre o processo de municipalização das escolas no estado do Ceará, recentemente visitado por ambos, no âmbito do Movimento pela Educação da Assembleia Legislativa. Eles destacaram a necessidade de diálogo com as comunidades escolares para a implementação da medida.

A deputada Adriana Lara também se manifestou sobre a precária situação do prédio da escola Carlos Alberto Dias, do município de Jaguarão.

Presenças

Participaram da reunião as deputadas Adriana Lara (PL), Eliana Bayer (Republicanos) e Silvana Covatti (PP), e os deputados Airton Lima (Podemos), Elizandro Sabino (PTB), Kaká D Ávila (PSDB), Leonel Radde (PT), Luciano Silveira (MDB), Neri, O Carteiro (PSDB), Pepe Vargas (PT), Rafael Braga (MDB) e Zé Nunes (PT).