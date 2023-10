Aberta oficialmente a Expoara 2023

Começou de maneira oficial na noite desta quinta-feira, 5, a 33ª edição da Expoara, a feira comercial, industrial e agropecuária de Aratiba.

A solenidade de abertura contou com a presença de diversas autoridades da região e do Estado, representantes do Governo do Estado, prefeitos, expositores e a população já presente no evento.

O prefeito de Aratiba, Gilberto Hendges e o vice, Gelson Carbonera, que também é presidente da comissão organizadora da Feira, foram os anfitriões e destacaram a importância da Expoara, além de agradecer aos voluntários, secretários do Governo Municipal, direção da Associação Comercial, Cultural e Industrial (Accia), e pessoas que se dedicaram a organizar o evento deste ano.

A presidente da Accia, Claudete Flach Meurer, secretários do Governo, o presidente da Câmara de Vereadores de Aratiba, Rafael Dino, o presidente da Amau, Marcelo Arruda entre outras autoridades também estiveram presentes.

Até domingo, dia 8, serão diversas atividades projetadas, exposição, shows, gastronomia e entretenimento. A programação completa e outros dados da Feira podem ser conferidos nas redes sociais oficiais, expoara2023.

Nesta sexta-feira, dia 6, tem a abertura da Feira do Livro entre as atividades, além dos shows de Bruno e Barreto, Katy Leal e Bonde Delas. O acesso à Feira é gratuito.

A Expoara 2023 é realizada pela Accia, com apoio da Prefeitura e Câmara de Vereadores de Aratiba, do Governo do Estado do RS com patrocínio do Banrisul, Deale, Cresol, Cotribá, Sicredi, URI Erechim, Sicoob, Engie e Bebidas Aratiba.