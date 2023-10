𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐩𝐢𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚 𝐝𝐨 𝐒𝐮𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐛𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐡𝐞𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞𝐢𝐚 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐨 𝐑𝐒

Na quarta-feira, 18, uma comitiva de Ipiranga do Sul participou do encontro promovido pela Assembleia Legislativa (AL) do Rio Grande do Sul no Teatro Dante Barone, em Porto Alegre, de encerramento do “Movimento pela Educaรงรฃo: vamos debater juntos” e o lanรงamento do Marco Legal da Educaรงรฃo Gaรบcha.







Na oportunidade aconteceu a cerimรดnia de entrega do Trofรฉu Educacional Leonel de Moura Brizola para os destaques do Ideb, em 2021, onde o municรญpio de Ipiranga do Sul ficou classificado em primeiro lugar do estado.

Estiveram presentes o presidente da AL, Vilmar Zanchin, o governador Eduardo Leite, a secretรกria de Educaรงรฃo Raquel Teixeira, deputados estaduais, professores e representantes da educaรงรฃo gaรบcha. De Ipiranga do Sul participaram o prefeito Marco Antonio Sana, o vice-prefeito Fabiano Luiz Klein, o secretรกrio de Educaรงรฃo Dejair Pasa, a diretora da Escola Dom Joรฃo Becker Luciane Ambrosini, a coordenadora pedagรณgica Dinรฉia Casanova e a professora Lidiane Comin.

๐’๐จ๐›๐ซ๐ž ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐š๐œ̧๐š̃๐จ O Trofรฉu Educacional Governador Leonel Brizola destaca as instituiรงรตes pรบblicas que cumprem seu papel social com zelo e profissionalismo na educaรงรฃo. Cabe ร Assembleia Legislativa do RS distinguir as escolas da rede pรบblica em รขmbito estadual e municipal do RS que obtiverem as melhores notas, de acordo com o รndice de Desenvolvimento da Educaรงรฃo Bรกsica (IDEB), apurado pelo Ministรฉrio de Educaรงรฃo.

Conforme divulgaรงรฃo do MEC os estudantes do 5ยบ ano de Ipiranga do Sul alcanรงaram nota 8,0 atingindo o primeiro lugar no estado. As provas acontecem a cada dois anos.

Entre as principais aรงรตes desenvolvidas na Educaรงรฃo do municรญpio estรฃo o processo de formaรงรฃo continuada dos professores, os investimentos em novas tecnologias educacionais e a interaรงรฃo entre escola e famรญlia.