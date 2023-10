Comitiva da Expo Tapejara visita instituições em Porto Alegre

Entre os dias 27 e 28 de setembro, uma comitiva de lideranças da 12ª Expo Tapejara, esteve em Porto Alegre para visitar instituições governamentais e privadas em busca de apoio para realização do evento que vai ocorrer de 08 a 11 de agosto de 2024.





Comitiva recebida pela direção do Banrisul.

O presidente da Expo Tapejara, Jeferson Favretto, esteve acompanhado do prefeito, Evanir Wolff (BIG), do secretário de Desenvolvimento Comercial e Industrial, Carlos Eduardo de Oliveira e do presidente da Acisat, André Scuro.

Os pedidos de aporte financeiro para a feira foram entregues ao secretário da

Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes; ao presidente do Badesul Desenvolvimento S/A, Claudio Gastal e ao vice-presidente e diretor de Operações do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico do Extremo Sul (BRDE), Ranolfo Vieira Júnior.

A comitiva também esteve nos gabinetes do secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, da secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stütp; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo e com a direção do Grupo Aegea Saneamento e Participações S.A. A agenda integrou ainda, reunião com a superintendente de marketing do Banrisul, Vannice Arrais Ramos e com o superintendente da Ocergs, Gerson José Lauermann.

Expectativa

Conforme Jeferson Favretto, os alinhamentos foram produtivos e há boas expectativas em relação aos patrocínios. “Destacamos a todas as autoridades que visitamos, o potencial de Tapejara na geração de empregos; a importância de realizarmos juntos um evento desta grandiosidade que é a Expo Tapejara e que projeta empresas locais e regionais para além-fronteiras. Nosso município é reconhecido como a “Terra do Empreendedorismo e de Oportunidades” e é nosso dever fomentar de todas as formas, as iniciativas que colaboram para o desenvolvimento e progresso de toda a cadeia produtiva”, disse com otimismo o presidente.

Comissões

O trabalho das comissões da Expo Tapejara segue em ritmo acelerado. Com reuniões de alinhamento frequentes e sistematizadas, se prevê para o mês de novembro a abertura da comercialização de espaço para a feira de 2024. O lançamento da nova identidade visual do evento vai acontecer junto à Convenção Nacional da JCI Tapejara, na sexta-feira, dia 13 de outubro, às 14h30 no Centro Cultural de Tapejara.

Mais informações sobre a Expo Tapejara acesse: expotapejara.com.br





Redação: Fonte Agência de Jornalismo