Corsan finaliza obras para melhorar abastecimento em cidades do norte do Estado

Água Santa, Caseiros, Ciríaco, Estação, São João da Urtiga e Viadutos foram os municípios que tiveram obras estruturais finalizadas pela Corsan durante esta semana. Foram construídos abrigos para proteger equipamentos elétricos, como bombas de captação e dispositivos que fazem o tratamento da água junto aos poços artesianos.





Reservatório de Viadutos - FOTOS – Divulgação/Corsan.





As melhorias incluem ainda pintura, padronização das instalações e o cercamento, com uso de telas, onde ficam os poços. Essas intervenções vão trazer mais qualidade ao tratamento da água e segurança às instalações, uma vez que passaram a ter acesso restrito.

Para ampliar a oferta de água tratada a 830 famílias do município de Caseiros, a Companhia perfurou um novo poço artesiano, localizado e que se somará aos outros três poços que integram o sistema de abastecimento da cidade. Ele será acionado sempre que existir maior demanda de consumo, como é o caso durante o verão.

Em São João da Urtiga e em Viadutos, as equipes finalizaram a manutenção de dois reservatórios de água. Foram aplicados tratamento contra infiltração e vazamentos, resultando em mais qualidade na reservação de água, e feitas nova pintura e adequações estéticas.

As obras integram as ações planejadas para os primeiros 100 dias de operação da Corsan com gestão da Aegea, que se completam no próximo dia 17. O investimento total é de R$ 100 milhões em 356 intervenções nos 317 municípios atendidos pela Companhia no Rio Grande do Sul. O objetivo é destravar obras paradas, incrementar a eficiência do sistema e acelerar a ampliação, correção e desobstrução dos serviços de água e esgoto, com foco também na preservação ambiental e no desenvolvimento social.