Cremers mais inovador, transparente e próximo da sociedade é a proposta da gestão 2023-2028

O auditório do Cremers ficou lotado na noite de segunda-feira, dia 2, para a solenidade de posse dos 40 conselheiros da gestão 2023-2028. O cirurgião Eduardo Neubarth Trindade foi reconduzido à presidência da entidade, a qual comandou entre 2018 e 2020, liderando a nova diretoria, que comandará a autarquia até 31 de maio de 2025.







Em seu discurso, Trindade agradeceu a confiança e o apoio dos integrantes do grupo, formado por médicos que conhecem a prática da profissão e de reconhecida conduta ética, e afirmou que o Corpo de Conselheiros está preparado e unido para o desafio de comandar o Conselho nos próximos cinco anos. Ainda reafirmou o compromisso de trabalhar por um Cremers mais moderno e atuante na defesa da ética na Medicina, na qualificação da formação médica e no combate aos abusos contra a profissão.



O presidente também ressaltou o desejo de conduzir uma gestão mais inovadora, responsável e transparente, com agilidade para exercer suas funções e coragem para trabalhar pelas causas que realmente importam aos médicos e à população:



- É uma honra voltar à presidência do Cremers, ao lado de grandes profissionais, com a complexa e difícil responsabilidade de ser o tribunal ético da Medicina e um fórum para debater os grandes temas da saúde no Rio Grande do Sul.



Durante a solenidade, também foram indicados o vice-presidente Luiz Carlos Diniz Barradas, a primeira-secretária Laís Del Pino Leboutte, a segunda-secretária Maria Fernanda Oliva Detanico, o tesoureiro Nelson Sivonei da Silva Batezini, a corregedora Márcia Vaz e o corregedor adjunto Vinicius von Diemen.



Prestigiaram a cerimônia o vice-governador do Estado, Gabriel Souza; o deputado federal Luciano Zucco, representando a Câmara de Deputados; a deputada estadual Nadine Anflor, representando a Assembleia Legislativa do RS; o desembargador Ney Wiedemann Neto, representando o Tribunal de Justiça do RS; a conselheira do CFM Tatiana Della Giustina; o secretário municipal da Saúde, Fernando Ritter, representando o prefeito Sebastião Melo; o presidente do Fórum dos Conselhos e da OAB-RS, Leonardo Lamachia; e a vereadora Comandante Nádia, representando a Câmara de Vereadores de Porto Alegre; além de autoridades de diversas áreas da Medicina.