Curso de Fisioterapia da URI completa 20 anos

O Curso de Fisioterapia da URI Erechim está comemorando, em 2023, 20 anos de atividades proporcionando mais qualidade de vida à população regional. Por isso, a XIII Integrafisio, aberta na segunda-feira à noite, 02, no Auditório, contempla, ainda, o VI Encontro de Diplomados e a Amostra de Trabalhos Científicos. A programação deste ano está sob a responsabilidade dos acadêmicos da turma 2020.









O Evento tem a finalidade de proporcionar vivências e contato com profissionais renomados para aprimoramento pessoal e profissional. Uma apresentação especial do Coro da URI marcou o início da programação que contou com a presença de alunos, professores e convidados.

A solenidade oficial de abertura contou com a presença do Diretor Acadêmico, Adilson Luís Stankiewicz; a Coordenadora do Curso, Janesca Mansur Guedes; a Coordenadora do evento, Zequiela Cristiane Russi; e acadêmica Giana De Brito, representante da turma organizadora do XIII Integrafisio.

Além de marcar as duas décadas de atividades do Curso, o Integrafisio também está servindo para comemorar o Dia do Fisioterapeuta, que ocorre no dia 13 de outubro.

A primeira noite do evento contou com a presença da Fisioterapeuta Silviane Vezzani, de Porto Alegre, que atua há 10 anos com a equipe brasileira de Vela Olímpica, mas que também desenvolveu suas atividades junto à Associação dos Tenistas Profissionais por uma década.

Ao falar sobre a vivência da mulher fisioterapeuta no mundo esporte, destacou a importância dessa área para o mundo esportivo e o desempenho dos atletas. “Nós podemos dizer que o esporte como um todo alcançou um outro patamar depois do ingresso da fisioterapia. Os esportistas, com isso, alcançaram melhor desempenho com menos lesões”, afirmou.

Além disso, frisou a palestrante, o fisioterapeuta pode atuar em qualquer tipo de esporte e se constitui, portanto, numa excelente oportunidade profissional. “Precisamos entender, no entanto, que os resultados são alcançados de forma coletiva, envolvendo, principalmente, as áreas da nutrição, educação física e da psicologia”, destacou.

A conferencista participa na segunda-feira, 9, do Programa Expressão Universitária, onde vai destacar o papel do fisioterapeuta no mundo esportivo. Com ela, participam, ainda, as professoras Janesca Mansur Guedes, Coordenadora do Curso, e a Zequiela Russi, Coordenadora do Integrafisio.