Cursos gratuitos do IFRS para jovens e adultos estão com inscrições abertas até 23 de outubro

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) está com inscrições abertas para cursos técnicos integrados ao ensino médio (quando o estudante faz o ensino médio junto com a formação profissionalizante) gratuitos para quem tem 18 anos ou mais e já concluiu o ensino fundamental, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

São ofertadas 243 vagas em três opções de cursos, em sete campi, para começar a estudar no primeiro semestre de 2024:

- Técnico em Cuidados de Idosos - Campus Alvorada, 32 vagas;

- Técnico em Comércio - Campus Canoas, 30 vagas; Campus Restinga (Porto Alegre), 36 vagas; Campus Rolante, 40 vagas;

- Técnico em Administração - Campus Caxias do Sul, 40 vagas; Campus Porto Alegre, 35 vagas; e Campus Sertão, 30 vagas.

O tempo estimado para a conclusão dos estudos é de dois a três anos. A inscrição para a seleção de estudantes é gratuita. Depois de inscrito, o candidato precisa participar de uma entrevista e de uma palestra.

Os interessados devem ler o Edital 24/2023 e se inscrever no Processo Seletivo 2024/01 até 23 de outubro, pelo botão “Inscrições” no menu do site ingresso.ifrs.edu.br.





A educação que transforma

No Brasil, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 18% dos jovens de 14 a 29 anos de idade não completaram o ensino médio, ou porque abandonaram a escola ou por nunca iniciarem essa etapa. Isso representa quase 52 milhões de pessoas. Com base nessa realidade, cursar o ensino médio e também se preparar para o mundo do trabalho é o desejo de várias pessoas a partir dos 18 anos que pretendem voltar a estudar durante a vida adulta.

No IFRS, as aulas são à noite, facilitando a rotina das pessoas que trabalham durante o dia ou têm filhos. Essa é a realidade da estudante Rosani da Luz Ackermann, de 41 anos. Ela trabalha no setor metalúrgico e cursa o Técnico em Administração no IFRS Campus Caxias do Sul. Rosani conta que ficou sabendo do curso por sua sobrinha que já conhecia o instituto.

“No início foi difícil, pois estava há algum tempo fora da escola, mas aprendi bastante. O estudo que o IFRS oferece é muito bom e ajuda no nosso crescimento. Além disso, vi o curso como uma possibilidade de evolução na vida, principalmente porque tive o incentivo da minha família”, comenta. Após três anos, ela está quase se formando e sente-se pronta para ir em busca de novas oportunidades de emprego, bem como dar continuidade em sua vida acadêmica: “Irei realizar o processo seletivo de estudantes para tentar entrar no curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais e continuar estudando no Instituto”.

Samoel Dos Santos tem 28 anos e trabalha em uma empresa que administra rodovias no Estado. Estudante do Técnico em Comércio no Campus Sertão, ficou sabendo da EJA por meio de colegas que já frequentam o Instituto. “O curso está sendo bom, achei que não ia conseguir, já que fiquei tanto tempo parado, mas agora quero terminar o ensino médio técnico e seguir para um curso superior no IFRS.” Samoel relata que voltar a estudar simboliza um orgulho para si: “ter força de vontade é o mais importante, pois nunca é tarde para retomar a vida acadêmica e buscar novas oportunidades de trabalho e crescimento pessoal”.