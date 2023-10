Definida programação do Rally Ipiranga do Sul que sedia sexta etapa do Campeonato Gaúcho no próximo sábado

Programação abre ainda nesta sexta. Expectativa de bom grid para prova deste final de semana





Rally Ipiranga do Sul

(Divulgação)





A cidade de Ipiranga do Sul já respira rally de velocidade! No próximo sábado, dia 14, o município será sede da sexta etapa do Campeonato Gaúcho de Rally, com corrida que começa por volta das 12h e segue até o final da tarde.

Serão seis especiais pelo interior do município, alguns dos trechos mais rápidos da temporada. Mais de 15 carros já estão inscritos para alinhar no grid de largada, entre eles os principais líderes em cada uma das quatro categorias.

A programação começa ainda na sexta-feira, dia 13, à tarde, com o reconhecimento das especiais pelos competidores.

Ao final da corrida, o tradicional jantar que marcará também a premiação aos ganhadores da etapa. O parque de assistência estará novamente no centro da cidade, como já acontecera em anos anteriores.

Informações como mapa da prova, dicas de segurança entre outras, podem ser conferidas pelas redes sociais do Automóvel Clube de Estação, no Instagram e no Facebook.

O Rally Ipiranga do Sul será a antepenúltima etapa da temporada do Gaúcho de Rally. Depois, restarão as provas de Severiano de Almeida, em novembro, e Marcelino Ramos em dezembro.

Guia para o público

Em formato digital, o Automóvel Clube de Estação, clube promotor da etapa, disponibiliza ao público um guia com orientações de como e onde assistir o Rally. Este pode ser encontrado nas redes sociais do Clube, no Facebook, ou Instagram.

SERVIÇO DO RALLY IPIRANGA

Onde: Ipiranga do Sul, RS

O que: sexta etapa do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade

Quando: dias 13 e 14 de outubro de 2023

Parque de assistência: centro da cidade

PROGRAMAÇÃO DA CORRIDA – sábado, dia 14

- PE 1 Sicredi Gente que Coopera Cresce - 11:43

- PE 2 Ipiranga do Sul - 12:11

- PE 3 Sicredi Gente que Coopera Cresce - 13:44

- PE 4 Ipiranga do Sul - 14:12

- PE 5 Sicredi Gente que Coopera Cresce - 15:45

- PE 6 Ipiranga do Sul - 16:13

- Premiação 20:00 - Jantar de confraternização 21:00