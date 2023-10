Dia da Criança no Sindicato dos Metalúrgicos

Muitos trabalhadores sócios do Sindicato aproveitaram o Dia da Criança com os filhos na festa promovida na sede do Bairro Bela Vista. Cerca de 150 crianças foram recepcionadas com brincadeiras, lanches, brinquedos e muita diversão. As atividades foram totalmente gratuitas para os filhos dos associados. É uma oportunidade para os pais viverem momentos de alegria com as crianças. Agradecemos a todos que participaram. No ano que vem tem mais!