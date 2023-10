DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE - Entidades médicas apresentam minuta de projeto para instituir o Dia Estadual da Saúde Pulmonar

Na reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação Legislativa Popular, nesta manhã (18), representantes de entidades médicas apresentaram a minuta de projeto de lei para instituir o Dia Estadual da Saúde Pulmonar, a ser comemorado em 25 de setembro. Conforme o presidente do colegiado, deputado Dr. Thiago Duarte (União), a matéria será encaminhada no processo de participação legislativa popular, sendo a comissão a autora da proposta no parlamento..





Letícia Rodrigues - MTE 9373 | Agência de Notícias





A médica Fabíola Perin, representante da Sociedade de Cirurgia Torácica do RS, explicou que a ideia do projeto nasceu junto com o movimento que oficializou o protocolo de rastreamento do câncer de pulmão no Brasil, em setembro deste ano, e da necessidade de sua divulgação entre as diferentes especialidades médicas, entre a população e para os governantes. Ela salientou que o diagnóstico precoce do câncer de pulmão é possível e possibilita de cura em até 90% dos casos. A médica informou que este tipo de câncer é o segundo mais frequente no país, sendo o que mais mata, com 30 mil mortes registradas por ano. A doença, conforme Fabíola, tem evolução silenciosa e apresenta sintomas apenas em sua fase avançada.





Representando a Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do RS, Manuela Cavalcanti lembrou que o principal fator de risco para o câncer pulmonar é o tabagismo, já que 85% dos casos são associados ao consumo de tabaco. A médica também alertou para o aumento do uso de cigarro, especialmente o eletrônico, no público jovem. Segundo Manuela, a instituição de uma data para conscientizar sobre a saúde pulmonar possibilitará que as pessoas saibam mais sobre esse fator de risco e sobre o diagnóstico precoce da doença.





Pela Associação Gaúcha de Radiologia, Thiago Krieger enfatizou que um dos objetivos do projeto é mudar a cultura da população, pois ela precisa saber os riscos que corre ao fumar e ao tempo de tabagismo, além de como prevenir as doenças pulmonares. Para o médico, a iniciativa proposta atingirá seu ápice quando se chegar à conscientização que já ocorre em relação ao câncer de mama. Ele ainda explicou a atuação do radiologista no rastreamento do câncer de pulmão nos grupos de risco.





O presidente do colegiado e os deputados Valdeci Oliveira (PT) e Joel Wilhelm (PP) apresentaram questionamentos aos médicos. Wilhelm sugeriu também que, além da instituição da data, se busque diálogo com o governo do Estado para que seja criada uma rubrica específica no Orçamento para realização de tomografias preventivas nos grupos de risco. Valdeci ainda sugeriu que se realize uma audiência pública sobre o tema em conjunto com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente.





Presenças

Além de Dr. Thiago, Valdeci e Wilhelm, também participaram da reunião a deputada Bruna Rodrigues (PCdoB) e os deputados Cláudio Tatsch (PL) e Miguel Rossetto (PT).