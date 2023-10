Em Brasília, comitiva da ExpoAgro Sertão busca incentivos para a feira

Entre os dias 25 a 28 de setembro, o prefeito de Sertão Edson Rossatto, o secretário da Administração Edinei Pavão e o presidente da AES, Eder Regauer, estiveram em Brasília apresentando a ExpoAgro Sertão – Fenaser 2023 e em busca de incentivos que ajudem a potencializar o evento.





A feira, que acontece em dezembro, entre os dias 08 a 10, tem expectativa de reunir mais de 20 mil pessoas e conta com programação cultural, de conhecimento, negócios, shows nacionais e de valorização da cultura local e regional.

Conhecida como “Terra das Altas Produtividades”, Sertão tem na sua vocação, a força do agronegócio. A edição da feira multissetorial, vai contar com o espaço do conhecimento e inovação em parceria com patrocinadores e o Instituto Federal de Sertão.

De acordo com o secretário da administração, Edinei Pavão, a agenda contou com visita aos gabinetes dos senadores Hamilton Mourão, Luiz Carlos Heinze e Paulo Paim. Também foram recebidos pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Palácio do Planalto. No Ministério do Esportes estiveram com o ministro André Fufuca. As pautas trataram da realização da feira e outras demandas da comunidade.

Outra reunião aconteceu no gabinete do ministro de Turismo, Celso Sabino, com a assessoria parlamentar. A comitiva também esteve nos gabinetes de deputados federais com atuação na região.