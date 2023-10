Em recorde histórico, Mercopar gera R$ 563 milhões em negócios

Edição de 2023 teve crescimento de 31% na comparação com o ano passado





Centro de Evento da Festa da Uva, em Caxias do Sul.





Em recorde histórico, a Mercopar finalizou sua 32ª edição contabilizando R$ 563 milhões em negócios gerados – um crescimento de 31% em relação ao ano anterior. Promovido pelo Sebrae RS em parceria com a Fiergs, o evento recebeu um público de 39,5 mil visitantes – somados acessos presenciais e virtuais – durante os quatro dias de programação no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul (RS).

Carbono neutro e com a temática ESG no centro de sua programação de conteúdo, a Mercopar 2023 fortaleceu a sua vocação para a geração de conexões e fomento de oportunidades que tem há mais de três décadas. “Seja pelos indicadores de crescimento, pelas conexões geradas ou pela qualidade dos conteúdos apresentados, não temos dúvidas de que a Mercopar atingiu um novo patamar. Com o conceito de evento permanente, lançado durante a Feira, vamos fortalecer ainda mais nossa atuação e levar o leque de oportunidades desenvolvidas pelo Sebrae RS para a indústria com foco na geração de resultados o ano todo”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Godoy.





Os resultados não vieram por acaso. Antes mesmo de ter início, a maior Feira de inovação industrial da América Latina já garantia atributos para a realização de uma edição histórica ao reunir um número recorde de 625 expositores – 113 a mais do que em 2022 – e ocupar 38 mil metros quadrados de área – seis mil a mais do que na edição passada.

Entre empresas de segmentos como metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem, além de startups, a Feira recebeu pequenas, médias e grandes empresas de diversos estados brasileiros. O evento atendeu ou superou as expectativas para 96,4% das empresas expositoras, que já expressaram a intenção de retornar em 2024.

Uma das ferramentas de geração de negócios mais importantes, o Projeto Comprador também teve uma performance especial. Em quatro dias, foram mais de 4.300 agendas que conectaram compradores e fornecedores de empresas nacionais e de oito países da América Latina, além de Portugal e Espanha.





“A cada edição, aperfeiçoamos o modelo do evento para entregar cada vez mais valor a quem participa. Este ano tivemos 285 horas de conteúdo técnico, 85 a mais que em 2022. Isso significa que a cada hora de Feira estão acontecendo cerca de dez eventos simultâneos, materializando a Mercopar como hub de conhecimento, com palestrantes que são referência no País e no mundo. Tudo aquilo que é solução e tendência para a indústria do futuro foi contemplado”, pontua o diretor técnico do Sebrae RS, Ayrton Ramos





Em 2023, a Feira contou com o patrocínio ouro de Banrisul e Sicredi Pioneira; patrocínio master de Finep, Portos RS e Randoncorp; patrocínio de Simecs e Unimed Nordeste-RS, e apoio de Abimaq, AKVO, BRDE e Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia.





O ano todo

Fortalecendo a sua vocação de fomentar negócios, ser fonte de conteúdo técnico e promover conexões entre os principais atores do setor, a partir de 2023 a Mercopar passa a atuar de forma permanente durante o ano todo. Apoiada em cinco pilares – Mercopar Negócios, Mercopar Conhecimento, Mercopar Conexões, Mercopar Soluções e Mercopar Feira –, a marca levará oportunidades desenvolvidas pelo Sebrae RS para a indústria com foco em geração de resultados.