EMATER/RS- ASCAR e BANRISUL desenvolvem Projeto Sementes e Mudas para a Continuidade da Vida

O Escritório Municipal da EMATER-RS/ASCAR de Getúlio Vargas em parceria com o Programa Banrisul Sementes desenvolve o Projeto Sementes e Mudas para a Continuidade da Vida. Tendo como objetivo promover a segurança e soberania alimentar, estimulando ações de produção de alimentos diversificados para o autoconsumo que resultem numa melhor qualidade e diversidade alimentar e consequentemente uma melhor qualidade de vida e de saúde para as famílias de agricultores familiares do município.









Uma alimentação saudável inclui alimentos variados de diferentes grupos de nutrientes, sendo muitos deles encontrados principalmente nas hortaliças, verduras, frutas e legumes. As sementes serão distribuídas para que as famílias produzam o seu próprio alimento, em condições e manejo adequados. O cultivo de flores com a distribuição de sementes de girassóis visa estimular o embelezamento das propriedades e a preservação da biodiversidade.









Na terça-feira dia 10 de outubro o Gerente da Agência do BANRISUL de Getúlio Vargas, Rogério Marcon fez a entrega das sementes do Programa BANRISUL Sementes para a Extensionista Rural Social Denise Luithardt Klitzke do Escritório Municipal de Getúlio Vargas.

O Programa BANRISUL Sementes visa orientar estilos de agricultura de base ecológica e estratégias de desenvolvimento rural sustentável nas comunidades onde o Banrisul está inserido. Para isso, são distribuídas sementes agroecológicas de diversas espécies, como hortaliças, plantas ornamentais, forrageiras e grãos para projetos que valorizam a agricultura sustentável. A iniciativa visa contribuir para a garantia da segurança e soberania alimentar, auxiliando a geração de renda e incentivando o desenvolvimento local sustentável.





Com o desenvolvimento em conjunto do projeto esperamos que as famílias rurais possam produzir o alimento para seu autoconsumo, buscando melhorar a qualidade alimentar bem como a diversidade dos alimentos oferecidos aos seus familiares.