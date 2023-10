Encontro Municipal do Vinho Artesanal reúne produtores de Ipiranga do Sul

O 1º Encontro Municipal do Vinho Artesanal, de Ipiranga do Sul, realizado nesta quarta-feira (18/10), no Centro Multi Convivência, teve como objetivo aprimorar e qualificar a produção de vinho artesanal dos produtores do município para autoconsumo, já que esta é uma atividade tradicional, passada entre as gerações, dos avós, para os filho e netos.

Participaram do concurso 13 agricultores do município, com 16 amostras de vinhos. A avaliação ocorreu nos processos de degustação (Gosto Popular) e julgamento Técnico. A avaliação técnica foi realizada pelo enólogo na Emater/RS-Ascar, de Bento Gonçalves, Thompsson Benhur Didone, com auxílio dos extensionistas rurais Carlos Angonese, do Escritório Regional de Erechim, e João Paulo Petry Meneses, do Escritório Municipal de Erebango, em que foram selecionados os três melhores vinhos brancos e os três melhores vinhos tintos. A atividade foi conduzida pela extensionista do Escritório Municipal de Ipiranga do Sul, Bruno Utermoehl.

Em um segundo momento, as amostras foram avaliadas pelo gosto popular, por autoridades e lideranças do município, que selecionaram os três melhores vinhos brancos e os três melhores vinhos tintos.

A premiação com divulgação dos vencedores será em um jantar, com data a ser definida e que será divulgado à comunidade municipal.

Os representantes da Emater/RS-Ascar agradeceram aos agricultores que participaram com amostras de vinho, a Prefeitura pela colaboração na organização, em especial o secretário da Agricultura, Erlon Baruffi, e o patrocínio da Sicredi Sul/MG.

A programação de capacitações em melhoria da produção de vinho artesanal inclui, para o início de 2024, uma viagem com os agricultores, à Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, a fim de ver na prática técnicas de elaboração de vinho artesanal.

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar - Regional de Erechim

Jornalista Terezinha Mariza Vilk