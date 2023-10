ENEM 2023: confira dicas essenciais para se preparar na reta final

Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), milhares de estudantes intensificam sua preparação para conquistar uma boa nota, afinal, esse exame pode abrir portas para universidades renomadas e programas de financiamento estudantil. Diante desse contexto, o Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil e uma marca do UOL EdTech, levantou algumas dicas imperdíveis para que os vestibulandos garantam um desempenho de destaque e consigam ingressar na faculdade almejada.

Conheça o local de sua prova: Dependendo da cidade e região que você mora, nem sempre é fácil chegar até o local da realização da prova. Dessa forma, é importante ir até a localidade para estimar o tempo necessário para não se atrasar e realizar a prova da melhor maneira. Pesquise as melhores opções de transporte disponíveis no dia do exame e programe qual será a sua locomoção para que você chegue no local sem dores de cabeça.

Esteja preparado para cada final de semana: A prova do ENEM é dividida em dois finais de semana, então é importante que você saiba com antecedência quais áreas serão abordadas em cada momento e qual será o tempo que terá para realizá-las. Para facilitar, compilamos as informações para você.

Acesse aplicativos e ferramentas de estudos: Esteja sempre conectado aos aplicativos e sites que promovem o conhecimento. O Passei Direto, por exemplo, é a maior rede de estudos do Brasil e disponibiliza mais de 14 milhões de materiais de todos os níveis de ensino para você aprofundar seus estudos para uma das provas mais importantes do ano.

Para ajudar os estudantes, o Passei Direto está disponibilizando teste gratuito de seu plano de assinaturas, que inclui com o Jornada ENEM com o PD com testes, provas dos anos anteriores e conteúdos diversificados sobre todas as áreas de ensino.

Pratique simulados: Aproveite as últimas semanas para se preparar e otimize seu tempo para praticar simulados regularmente. Assim, você já se familiariza com o estilo das questões e aprende a gerenciar melhor seu tempo durante a prova. No Passei Direto, os estudantes conseguem acessar simulados e exercícios práticos para se preparar para o ENEM.

Acompanhe aulas especiais e conteúdos preparatórios: Há muitos professores e instituições que produzem conteúdo digital que contribuem para a rotina de estudos. No dia 22 de outubro, o Gil do Vigor realizou um Aulão gratuito do ENEM, com o apoio do Passei Direto, com orientações finais para a prova. Toda a aula está disponível gratuitamente no canal “Matemática do Vigor” do Youtube.

Cuide de sua saúde e aproveite os momentos de lazer: Considerando que já estamos muito próximos da aplicação do exame, é importante manter a alimentação equilibrada e continuar praticando exercícios físicos para manter o foco e a energia até o dia da prova. Assim como a integridade da saúde física a saúde mental é também super importante! Não deixe de reservar um pouco de tempo de lazer e desfrutar de bons momentos com seus amigos e família.

Não realize estudos intensos próximo ao ENEM: Nos dias que antecedem as provas, é recomendado que os candidatos não se sobrecarreguem com os estudos, mas sim realizem atividades de lazer que não ultrapassem os limites, evitando bebidas alcoólicas e comidas pesadas.

A prática de Yoga, por exemplo, pode contribuir para esse preparo final, pois ajuda no aumento da concentração e na diminuição do estresse e da ansiedade. Há diversas aulas de yoga gratuitas no Passei Direto para você aproveitar.

Durma bem e cedo na noite que antecede o exame: Um boa noite de sono é extremamente importante, inclusive para consolidação de memória e bom desempenho em tarefas cognitivas, como na realização do exame.

Siga as dicas para o ENEM e garanta o seu melhor desempenho. Estude com o Passei Direto e tenha acesso a diversos materiais de ensino que podem transformar sua rotina e te auxiliar a fazer uma excelente prova do Enem.

Sobre o Passei Direto

O Passei Direto é a maior rede de estudos do Brasil e está entre os apps mais baixados nas lojas de aplicativos. Criado em 2012 com a missão de empoderar estudantes com conhecimento, a marca do UOL EdTech já soma mais de milhões de usuários cadastrados e 16 milhões de materiais de todos os níveis de ensino.

Sobre o UOL EdTech

O UOL EdTech é a maior empresa de tecnologia para educação do Brasil. Foi criada em 2017 com o objetivo de transformar a vida das pessoas por meio de uma educação mais acessível, de qualidade e adequada ao mundo digital. Desde então, desenvolve plataformas de aprendizagem e conteúdos educacionais para empresas, instituições de ensino e pessoas. O UOL EdTech integra o Grupo UOL - a maior empresa brasileira de conteúdo, tecnologia, serviços e meios de pagamentos digitais.