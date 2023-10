EntreNós quer inspirar professores do RS

Programa foi lançado nesta terça-feira (24/10) na Mostratec, em Novo Hamburgo





Iniciativa busca desenvolvimento de capacidades.





“Transforme a sua vida e a de quem aprende com você”. Com essa missão em mente, a Mostratec apresentou nesta terça-feira (24/10) a mais nova marca voltada para o desenvolvimento educacional do Estado, a EntreNós. Correalizada pelo Sebrae RS em parceria com a Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a feira é considerada o maior evento de jovens cientistas da América Latina e ocorre até a próxima sexta-feira (27/10), na Fenac, em Novo Hamburgo.

Tendo o professor como elo transformador da educação, a “EntreNós” vai oferecer soluções e projetos, como oficinas, workshops, capacitações e produtos para a rotina em sala de aula, estimulando a troca, criando espaços de inspiração e reconhecimento de boas práticas. O objetivo final é integrar e estimular os docentes gaúchos a desenvolverem em si e, consequentemente, em seus alunos, competências inovadoras e socioemocionais para no fim colocar os jovens como protagonistas de seus projetos de vida.

“A Mostratec é uma oportunidade ímpar de contribuir na formação de cidadãos mais conscientes. A educação empreendedora pode e deve ser um estilo de como levar a vida, uma mentalidade de quem pensa em soluções para seguir em frente”, destacou o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Godoy.

Experiência na Tunísia

Vencedora do prêmio Killing de Tecnologia na Mostratec 2022, a estudante Stephanie Staub, de 20 anos, de Novo Hamburgo, conta que participar da feira foi uma das maiores oportunidades que teve. Entre outras conquistas, o evento rendeu a ela a experiência de ir à Tunísia em março deste ano, onde participou do International Festival of Engineering Science and Technology. “Por conta da feira e do meu projeto de pesquisa pude ir para o outro lado do mundo conhecer estudantes de todos os lugares e apresentar meu projeto, pude conversar com pessoas importantes e que certamente vão me ajudar a engrandecer minha jornada e pude ser reconhecida pela minha dedicação no meu trabalho, na faculdade e na minha vida pessoal”, relata.

Quem circula pelos pavilhões da Fenac tem a oportunidade de conferir de perto uma das primeiras entregas da EntreNós. Com 1.300 metros quadrados, o espaço que leva o nome da marca oferece diferentes ambientes para professores e estudantes. Dentre as ações estão o game Dinolândia – jogo virtual que ajuda os alunos do ensino fundamental a desenvolverem competências empreendedoras de uma maneira moderna e atrativa. Já os estudantes do ensino médio e técnico contam com um ambiente coletivo e digital chamado EntreMundos, que oferece experiências de aprendizado virtual e imersivo, simulado numa geodésica, por meio de um jogo de enigmas, além de outras atrações. Os docentes dispõem de um ambiente de descompressão próprio, e terão acesso a ferramentas para facilitar a rotina em sala de aula. O espaço também abriga o palco superior com uma programação especial durante a mostra.

Mostratec

A Mostratec deste ano terá a apresentação de 785 projetos de estudantes do ensino médio e técnico, do ensino fundamental e da educação infantil de 15 países, sendo eles Argentina, Brasil, Colômbia, Dinamarca, Espanha, Indonésia, México, Paraguai, Peru, Portugal, Suécia, Suíça, Taiwan, Turquia e Ucrânia. Correalizado pelo Sebrae RS, em parceria com a Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Mostratec 2023 vai oferecer aos estudantes prêmios e incentivos educacionais de aproximadamente R$ 1 milhão e que serão divididos conforme os vencedores de cada categoria.

Mais informações: www.mostratec. com.br