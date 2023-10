Equipe tentará manter liderança em duas categorias e se aproximar de outra na sexta etapa do Gaúcho de Rally

Duplas do Projeto Panambi Rally vão a Ipiranga do Sul para disputar a 6ª etapa do Campeonato, que acontecerá nos dias 13 e 14 deste mês

Alan Cardoso e Francli Fusinatto

(Divulgação)





A prova mais rápida da temporada do Campeonato Gaúcho está chegando! Neste ano, o Rally de Ipiranga do Sul acontecerá entre os dias 13 e 14 de outubro, e as duplas do projeto Panambi Rally se preparam para disputar as três categorias pelas quais correm a competição

Líderes na categoria Rally 3 (4x2), Alan Cardoso e Francli Fusinatto pretendem andar forte e levar o Fiat Palio Ex para o parque fechado no final do rally. “A expectativa é sair de Ipiranga ainda líder ou bem encaminhado para o título do ano na nossa categoria”, destaca o navegador.

Na liderança da categoria Rally 4 (4x2), Os irmãos Fernando e Felipe Solimann têm como principal objetivo concluir a prova. A disputa na categoria está acirrada e a dupla pretende continuar brigando pela ponta do Campeonato. “Tivemos uma mudança na navegação, o Felipe Costa não vai conseguir andar, então vamos a Ipiranga eu e meu irmão. Espero conseguir manter o ritmo da pilotagem e conquistar um bom resultado, têm sido disputas muito boas na categoria nesta temporada e nosso objetivo é seguir brigando pelo título”, acrescenta o piloto.

Já na disputa da categoria Rally 5 (4x2), Maurício Jarozeski e Bruno Foscarini pretendem brigar pela vice-liderança. “A expectativa para essa prova é de terminar sem quebras, além de terminar na frente, para poder voltar ao pódio e retomar a disputa pela ponta da tabela de classificação na categoria”, conta o piloto.

Esta ação integra o projeto Panambi Rally Team, que é financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio do PRÓ-ESPORTE/RS LIE. O projeto conta com o apoio da Solimann Empreendimentos e patrocínio da Presto Sistemas de Organização, Kammler Supermercado e Açougue, Gasparin Cereais, Grapol Móveis Para Escritório e MF Embalagens Decorativas.