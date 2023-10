Erebango- Mais de 700 eleitores compareceram as urnas para eleger os Conselheiros Tutelares

Já no turno da manhã, houve movimento significativo de munícipes e até uma pequena fila. "A participação expressiva da comunidade (772 votantes) em um processo de votação facultativo, chamou a atenção e reforçou a importância do Conselho Tutelar, bem como a preocupação e envolvimento da comunidade nas causasrelacionadas às crianças e adolescentes", destacou a presidente do Comdica, Lerene Klaesener.

A professora aposentada, Rosita Elise Schimelfenig, enalteceu que teve consciência da necessidade de votar. "Diariamente nos deparamos com situações nas quais, familiares e amigos necessitam da ajuda de conselheiros tutelares. Sei que há pessoas que criticam a função, talvez por não saberem a importância que os conselheiros exercem, pois, muitas vezes, se não todas, tratam de informações sigilosas e que ficam muitas vezes no anonimato. Ao não votarmos, não teremos do que reclamar, justamente por não termos feito o básico (votar)", relatou.

Conforme o resultado preliminar divulgado no início da noite, a psicóloga e especialista na área da Família, Eliz Graciela de Moraes, foi a candidata mais votada e irá atuar no cargo, e também numa função pública, pela primeira vez. "Fui muito bem recebida durante a campanha eleitoral e hoje, no momento da contagem dos votos, estive presente no Cras. Ao mesmo tempo que, um pouco apreensiva, lembrei de todas as pessoas que prometeram depositar um voto de confiança em meu trabalho, porém, não esperava ter o privilégio de obter 107 votos. Minhas expectativas para o cargo são as melhores e acredito que a formação que possuo, irá contribuir para exercer o cargo de conselheira tutelar. Além disso, por meio do meu trabalho, pretendo retribuir todo o apoio e incentivo recebido", enfatizou Eliz ao mencionar que, ao sair do local, parte de sua família e amigos estava lhe esperando para comemorar a conquista.