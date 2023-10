Erechim cria mais de mil postos de trabalho neste ano

Segundo Caged, o município de Erechim ficou, novamente, com saldo positivo e gerou 149 empregos com carteira assinada no mês de agosto. Em 33 meses de gestão, Prefeitura de Erechim aprovou 3646 projetos para construção civil





O processo de modernização dos serviços públicos, da Prefeitura de Erechim, continua, com muitas entregas em áreas estratégias, administração, saúde, educação, lazer, infraestrutura, investimentos fundamentais para o desenvolvimento humano, econômico e social do município. Um desses serviços é realizado pela Secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social e a Sala de Aceleração de Projetos, que liberou 94 novos projetos, no mês de setembro.

Mais empregos e 110 projetos por mês

Segundo o prefeito, Paulo Polis, em 33 meses de gestão já são 3646 autorizações, nesta área, uma média de 110 aprovações por mês, que passam de 1 milhão de metros quadrados aprovados para construção civil, neste período.

“Isso significa mais agilidade e eficiência nos serviços públicos. Esses números têm um significado importante porque se referem a construção de pavilhões comercias e industriais, prédios, famílias realizando o sonho da casa própria, empresas ampliando as instalações, isso significa mais empregos e renda, mais desenvolvimento econômico e social para Erechim, melhor expectativa de vida, porque a cidade é parceira da população e tem como prioridade o bem-estar das pessoas”, afirma o prefeito.

A outra boa notícia, observa o prefeito Polis, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o município gerou mais 149 empregos com carteira assinada, no mês de agosto. “Foram sete meses positivos e somente um negativo em 2023. Erechim gerou 1116 novos postos de trabalho neste ano”, afirma o prefeito Polis.

Mais investimentos

O secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mario Rossi, cita outros investimentos em áreas estratégicas, como a primeira usina de asfalto quente (CBQU) do município, a nova central de britagem e o sistema de iluminação em LED. “Esses investimentos contribuem diretamente para reestruturação dos serviços públicos, para otimização e aplicação eficiente destes recursos e, principalmente, melhoram a vida das pessoas no dia a dia”, destaca o secretário.

“Sobre a iluminação pública, já foram instalados cerca de 10 mil lâmpadas de LED no município e o trabalho continua. A previsão é que até o ano que vem toda a cidade tenha LED. E a diferença é muito grande com relação ao modelo antigo, porque o LED ilumina mais e, assim, traz mais segurança às pessoas, valoriza o espaço urbano, economiza energia e é mais sustentável”, explica o secretário, Mario Rossi.

Segundo o secretário, Mario Rossi, outro exemplo é a implantação da usina de asfalto quente (CBUQ) e da nova central de britagem, que estão sendo um pouco mais complexas do que se imaginava. “No entanto, com esta renovação destes equipamentos vamos ter uma estrutura mais produtiva e eficiente, com massa asfáltica de maor qualidade e durabilidade, que, consequentemente, vai reduzir os custos do município. Logo, toda esta estrutura vai entrar em funcionamento e será muito útil para Erechim nos próximos 30 anos”, ressalta o secretário, Mario Rossi.

“A aprovação destes 3646 projetos e 1 milhão de metros quadrados são números históricos para Erechim, e isso só foi alcançado pela determinação dos servidores, que mudaram a cultura de trabalho e querem fazer a diferença na vida das pessoas. Eles priorizam a administração pública municipal resolutiva e o bom atendimento ao cidadão”, destaca o secretário, Mario Rossi.

FONTE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO