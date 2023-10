Erechim vai ao alto do pódio em etapa do Gaúcho de Enduro de Regularidade

O sábado, 21, foi de importantes conquistas para a equipe Erechim Off Road Nas Trilhas, do Erechim Off Road. Durante a etapa de Sapiranga, do Campeonato Gaúcho de Enduro de Regularidade, o time pode celebrar a vitória de Luciano Provin, na categoria Over 45.









A prova teve cinco pilotos da equipe na disputa. Altair Bordignon foi quarto colocado na categoria Over 55, enquanto Roberto Pértile chegou em sexto.

Pódio também para Anilson Santin, quarto lugar na Over 45 e Junior Capeletto, na Over 40, também na quarta colocação.

Com os resultados do sábado, Junior Capeletto se aproximou ainda mais da liderança na Over 40, somando 264 pontos na vice-liderança.

Na Over 45, Luciano Provin é o novo líder, agora com 310 pontos, enquanto Anilson Santin vai a quarto no Campeonato com 243 pontos.

Na Over 55, Altair Bordignon vem em terceiro na temporada, com 263 pontos, apenas três atrás do vice-líder; e Roberto Pertile é o quarto somando 143 pontos.

Esta ação integra o projeto Erechim Off Road nas Trilhas, que é financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio do PRÓ-ESPORTE/RS LIE. O projeto conta com o patrocínio da Cramaro, Plaxmetal e Zin Pão, com apoio da Borilli Racing, WDS Segurança no Trabalho, Santin Empreendimentos, Presto Sistemas de Organização e Seco Recuperadora de Cabines.