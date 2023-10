Erechinenses vão a Sapiranga para disputa da oitava rodada do Gaúcho de Enduro de Regularidade

Prova acontece neste sábado e meta é manter pilotos na briga pelo título em cada uma das categorias participantes





Vem aí o oitavo evento do Campeonato Gaúcho de Enduro de Regularidade! Neste sábado, dia 21, a cidade de Sapiranga, região noroeste do Rio Grande do Sul receberá a prova que contará como rodada dupla.

Pilotos do Erechim Off Road Nas Trilhas estarão na disputa. Na categoria Over 55, Altair Bordignon, atualmente em terceiro lugar, vai em busca de pontos que podem lhe fazer subir na tabela de classificação, já que a disputa na parte de cima da tabela está bem apertada. Na mesma categoria Roberto Pertille tenta encostar no pelotão de cima, ele que está em quarto lugar na temporada.

Na Over 45, o objetivo de Luciano Provin é tentar grudar de vez na liderança da temporada. Ele está em segundo lugar, em uma disputa de 225 pontos diante de 251 do líder. Na mesma categoria, Anilson Santin, atualmente em quinto, tem a oportunidade de subir na tabela.

Já na categoria Over 40, o objetivo do piloto Junior Capeletto também é encostar na briga pelo título da temporada. O piloto é segundo colocado após os sete primeiros eventos do Campeonato.

A etapa acontece na região de Sapiranga e tem largada prevista para às 9h.

Esta ação integra o projeto Erechim Off Road nas Trilhas, que é financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio do PRÓ-ESPORTE/RS LIE. O projeto conta com o patrocínio da Cramaro, Plaxmetal e Zin Pão, com apoio da Borilli Racing, WDS Segurança no Trabalho, Santin Empreendimentos, Presto Sistemas de Organização e Seco Recuperadora de Cabines.