Extensionistas palestram sobre ameaças fitossanitária na agricultura

A ameaça fitossanitária na agricultura e a prevenção de doenças através da organização da propriedade marcaram as palestras para alunos do curso Técnico em Agricultura da Escola Estadual de Educação Básica Viadutos, envolvendo turmas do 1º, 2º e 3º ano. A atividade foi realizada pela Emater/RS-Ascar, em parceria com a Escola, nesta segunda-feira (16/10), no auditório da escola. Os temas voltaram para o controle da cigarrinha do milho e da ferrugem asiática da soja, prevenção ao Greening e gestão e embelezamento, sendo abordados pelos extensionistas da Emater/RS-Ascar Luiz Ângelo Poletto, Jair Griebler e Nádia da Rosa. Também contou com um relato de experiência da jovem Thayse Bruna Kalinoski.





Poletto explicou o manejo correto da cigarrinha do milho para evitar prejuízos e econômicos, a parte biológica, como ocorre a infeção da planta, as diversas fases do ciclo da praga. “É muito importante o controle para não disseminar na lavoura”, observou. Segundo ele, as ações envolvem manejos químico e biológico da praga. Nas ações de manejo, destacou a eliminação do milho voluntário/tiguera, evitar semeadouras vizinhas às lavouras com alta ocorrência das doenças, realizar tratamento de sementes com inseticidas, e aplicar inseticidas de acordo com a incidência da praga, entre outras.

Em relação à ameaça da ferrugem asiática da soja, Poletto destacou ações realizadas na região, como o monitoramento de esporo, em lavouras dos municípios de Getúlio Vargas, Três Arroios, Charrua e Jacutinga, e chamou atenção para vários fatores que influenciam a disseminação de doenças, dentre eles o clima.

O extensionistas Jair Griebler falou da importância da prevenção do Greening, uma doença que ataca os citros. “Esta é a pior doença dos citros e não tem tratamento”, reforçou Griebler. Ele explicou a forma de transmissão da doença, que tem como vetor o inseto Psilideo, os aspectos da doença e sintomas nas folhas e frutos, bem como os prejuízos econômicos. “O psilideo tem ciclo de vida curto, mas é de alta fertilidade”, destacou. “A prevenção é o único remédio”, afirmou.

A extensionista Nádia da Rosa e a acadêmica do curso de agronomia Thayse Bruna Kalinoski falaram da organização da propriedade rural. Thayse citou cuidados fundamentais que a propriedade deve ter: gestão, saneamento rural e o uso de EPIs para o trabalho na condução das atividades, além de outros aspectos como ajardinamento dos arredores da propriedade e em espaços abertos. “Precisamos ter a mente aberta”, observou.

A extensionista Nádia da Rosa reforçou a importância da organização da propriedade em uma abordagem mais contemporânea, do rural como modo de vida. “É importante trabalhar a propriedade de forma integrada”, ressaltou. Nádia lembrou ainda o curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural, promovido pela Emater/RS-Ascar e realizado no Centro de Treinamento de Agricultores de Erechim (Cetre).

As palestras fazem parte da 2ª Jornada Acadêmica do Curso Técnico em Agricultura, que está ocorrendo na Escola Estadual de Educação Básica Viadutos. Da escola participaram a supervisora educacional do curso, professora Rosani Bortoli, o diretor da escola, Luis Antonio Bragagnolo, e o professor Eder Vidal.

A atividade integra um conjunto de ações do Programa Estadual Defesa Sanitária Vegetal, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e executado pela Emater/RS-Ascar.

Foto Terezinha Vilk/Emater/RS-Ascar

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar - Regional de Erechim

Jornalista Terezinha Mariza Vilk