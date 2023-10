Inovação em Educação: O Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Bilíngue amplia suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

Profissional pode trabalhar de casa para empresas do Brasil e exterior. Curso é uma novidade oferecida pelo Senac Erechim, e restam apenas três vagas.









Com o aumento significativo do uso de computadores, e novas tecnologias surgindo, os softwares marcam presença na rotina diária das pessoas, seja no âmbito profissional ou pessoal, o que acaba influenciando a expansão do mercado e movimentando ainda mais a profissão de Desenvolvedor de Sistemas. Atento a este cenário e na importância de qualificar profissionais, o Senac Erechim está com inscrições abertas para o curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas - Bilíngue. As aulas iniciam no dia 16 de outubro e serão realizadas de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h.

De acordo com o docente da área de Tecnologia da Informação do Senac Erechim, Hercio Ferraro Neto, o mercado de trabalho para o profissional formado no curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas é muito amplo, pois as possibilidades de atuação do aluno formado são diversas. "Poderá atuar no desenvolvimento de softwares para desktop e para web, programar aplicativos para smartphones e no desenvolvimento de sites, além de poder trabalhar na área de testes de software e atuar com a administração de sistema de banco de dados", comenta.

Um ponto importante destacado pelo docente sobre o mercado de trabalho é que a área da TI e principalmente do desenvolvimento de sistemas permite que os funcionários trabalhem remotamente, e as empresas de Erechim e região também necessitam de profissionais capacitados: "Segundo a Brasscom, Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais, a área deverá precisar de 70 mil profissionais por ano, até 2024. A oferta do curso vem ao encontro da demanda das empresas de desenvolvimento de sistemas da região por profissionais que estejam aptos para o trabalho".

O diretor do Senac Erechim, Leandro Bianchi, afirma que o conhecimento adquirido neste curso abre uma gama muito grande de oportunidades para os estudantes. “As soluções computacionais são cada vez mais necessárias para resolução dos problemas das empresas e da sociedade. Com este conhecimento o profissional terá uma grande empregabilidade e mesmo uma capacidade laboral de empreender, prestando serviços para empresas e instituições”.

Na formação, com carga horária de 1.216 horas, o aluno é preparado para desenvolver sistemas computacionais utilizando o ambiente de desenvolvimento, seguindo as normas e especificações da lógica e das linguagens de programação bem como a modelagem, implementação e manutenção do banco de dados. Desta forma, o profissional estará habilitado para atuar em diversas frentes de trabalho, podendo empreender na área ou buscar seu primeiro estágio já nos primeiros meses de curso. O Senac tem como marca formativa um ensino que alia conhecimentos teóricos com muita prática, o que habilita o aluno a estar preparado para o dia a dia que irá encontrar quando estiver trabalhando. Além disso as empresas reconhecem a qualidade de um aluno formado pelo Senac e buscam os profissionais que se habilitam nestes cursos.

Para o Professor Hercio, o momento é ideal para quem deseja entrar para o ramo do desenvolvimento de sistemas e estar preparado para atuar em diversas frentes de trabalho, podendo empreender na área ou buscar seu primeiro estágio já nos primeiros meses de curso. Outro grande diferencial da formação é o fato dela ser bilíngue. "O aluno não precisa saber o idioma, pois as aulas de inglês são ministradas de acordo com o andamento do conteúdo tecnológico e, dessa forma, são trabalhadas a fala, escrita e leitura relacionadas à profissão", complementa.

O diretor Leandro complementa que este diferencial da inserção do Idioma Inglês ao longo do curso amplia ainda mais as chances de colocação no mercado de trabalho, tendo em vista as possibilidades que o trabalho remoto oferece.

Para se inscrever, os interessados no curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas devem acessar o site Senac Erechim ou comparecerem presencialmente na escola, que fica localizada na Praça da Bandeira, 26 – Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (54) 98447-7815, pelo telefone (54) 3522-2999 ou pelo Instagram @senacerechim.