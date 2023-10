Inscrições para Convenção de Contabilidade do RS seguem abertas

Maior evento contábil do sul do Brasil deve reunir 2 mil profissionais e estudantes em Bento Gonçalves nos dias 25, 26 e 27 de outubro

Ainda há tempo para participar da XIX Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul (XIXCCRS), o maior evento contábil do sul do Brasil, que será realizado entre os dias 25 e 27 de outubro, na Fundaparque, em Bento Gonçalves (RS). As inscrições para estudantes e profissionais seguem abertas e podem ser feitas no site do evento.

A convenção - que terá como lema “Inteligência e Integridade Impactando a Sociedade” - contemplará três dias de intensa programação. Estão previstas 42 palestras ou painéis simultâneos com especialistas nacionais e estaduais que abordarão temas de interesse do setor, como Reforma Tributária, auditoria, ESG, processos, técnica, inovação, agronegócio, liderança, diversidade, saúde e tecnologia. Entre os destaques, o painel Overview IFRs – Normas Técnicas/Normas Internacionais, ministrado pela presidente do Grupo Consultivo de SMP da IFAC, Monica Foerster, e pelo representante do Ibracon e do CFC, Paulo Peppe.

A XIXCCRS ainda terá quatro apresentações magnas. Uma delas, “O que a ciência dos dados nos ensina sobre o mundo, as pessoas e o trabalho”, será conduzida pelo filósofo, escritor e ensaísta Luiz Felipe Pondé.

Outro destaque do evento é a realização do Prêmio Inovar Contábil, uma distinção para profissionais, organizações contábeis com metodologias inovadoras e comprovadamente eficientes para o setor. As etapas finais de avaliação ocorrerão nos dias 26 e 27 de outubro. A convenção ainda terá espaços para a apresentação de trabalhos científicos realizados em sete áreas temáticas, como Auditoria independente e perícia contábil, gestão pública, ESG, Controladoria e Inovação.

Paralelamente à convenção, ocorre a Feira de Negócios e Oportunidades. Nela, os participantes poderão conhecer e apreciar novidades em produtos e serviços direcionados à atividade contábil.

XIX Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul

Quando - De 25 a 27 de outubro

Onde - Fundaparque (Alameda Fenavinho, 481, Bento Gonçalves)

Quanto - A partir de R$ 500 (à vista ou com pagamento em até 3x no cartão)

Inscrições e informações - No site crcrs.org.br/convenção