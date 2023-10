MOVIMENTO PELA EDUCAÇÃO - Painel sobre desafios para implementação do Marco Legal encerra seminário do Movimento pela Educação

O Painel "Os desafios para a implementação do Marco Legal da Educação Gaúcha" encerrou os debates da última edição do Movimento pela Educação, realizado nesta quarta-feira (18), no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. O evento contou com as participações do ex-secretário de Educação do Espírito Santo e coordenador do Movimento Profissão Docente, Haroldo Rocha; do governador Eduardo Leite; do ex-ministro da Educação e secretário de Educação do Pará, Rossieli Soares; e do presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin (MDB). A mediação foi do jornalista Tulio Milman.

Sobre as mudanças de culturas e estruturas e a expectativa de acompanhar os novos processos apresentados pelo Marco Legal da Educação, o professor Haroldo Rocha afirmou que o desafio a Assembleia gaúcha já começou a enfrentar, ao se unir em torno da educação e das instituições públicas. Para ele, essa é a ferramenta principal e precisa ter continuidade. Ele avaliou que o Movimento pela Educação é robusto e está inserido em um momento mais desafiador. Rocha também falou sobre questões relacionadas aos professores e à conexão entre a escola e as famílias.





Já o secretário de Educação do Pará, Rossieli Soares, disse que entre vários pontos a serem destacados, sobrepõe-se o fato de que o debate feito com a sociedade foi realizado pelo parlamento. Ele defendeu a chamada "ideologia da aprendizagem". "Discute-se tudo, menos a criança que não está sendo alfabetizada no RS e no Brasil. A criança e o aprendizado devem estar no centro do debate", apontou. Conforme ele, se a sociedade perde estes jovens sem educação, estará firmando todo o tipo de déficit para o RS. "Como é que a gente pode falar em desenvolvimento, como a produção de energia limpa, se não dialogamos desde cedo sobre o assunto. Isso acontece desde a alfabetização", definiu. Ele também discutiu a evasão escolar.





Por sua vez, o governador do Estado lamentou que os temas estruturantes da educação não tenham sido debatidos nas últimas décadas. "Não há como desconsiderar que a crise fiscal do estado atuou como uma névoa, impedindo que o estado desse passos a frente, inclusive na educação. Como você vai discutir temas como a atualização do professor se você não está conseguindo pagar o salário dele ao final do mês", assinalou Eduardo Leite.





Leite prometeu que vai analisar com agilidade o Marco Legal da Educação e que pretende, até o final do mês, enviar à Assembleia o conjunto de proposições sobre o tema. O governador se manifestou ainda sobre suas ações de seu governo e questões estruturantes da Educação.





Por último, falou o presidente Vilmar Zanchin. Para ele, a Assembleia cumpriu seu papel ao ouvir a sociedade e especialistas. O parlamentar atribuiu os baixos índices de avaliação da Educação no RS à descontinuidade da aplicação de políticas públicas. "O que observamos em outros estados como o Ceará, que desde a década de 1990 vem tocando políticas, independentemente de quem governa", sinalizou.





Após o painel, ocorreu a entrega do Troféu Educacional Leonel de Moura Brizola, e depois, às 12h, o presidente Zanchin participou de entrevista coletiva à imprensa.