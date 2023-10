Mudanças climáticas podem ser mitigadas por ações de Extensão Rural e Social

Diante dos eventos climáticos, cada mais frequentes e graves, que afetam diversos municípios do Estado, atingindo inclusive comunidades rurais, a Emater/RS-Ascar historicamente mantém ações de proteção, conservação e restauração ambiental. Através de práticas educativas, que promovem o desenvolvimento rural sustentável, com a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais, é buscado o equilíbrio ambiental, de forma a evitar e/ou reduzir a degradação dos recursos hídricos e do solo, fundamentais para a produção de alimentos.

Foto: Divulgação Emater/RS-Ascar na bacia do Rio do Sinos, em Novo Hamburgo.

Recuperação de cursos d´água.

Com o apoio de instituições parceiras, a Emater/RS-Ascar participa de diversas ações de conservação e restauração de áreas de nascentes e de matas ciliares. O Programa Estadual de Revitalização de Bacias prevê a recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) de cursos d'água e nascentes nas Bacias dos rios Gravataí e Sinos, envolvendo mais de 150 propriedades rurais. A proteção e restauração de nascentes e a implantação de sistemas de captação de água em 312 propriedades rurais integram projetos desenvolvidos pela Instituição com as cooperativas Sicredi Serrana, Pioneira e Ibiraiaras.

Já o Projeto Ações Educativas na Conservação e Recuperação Ambiental em Propriedades Rurais do RS, desenvolvido com o Ministério Público do RS, objetiva a restauração ecológica e a aquisição de equipamentos e softwares para monitoramento ambiental. No Bioma Pampa, as ações focam na restauração do campo nativo, num projeto com a CPFL Renováveis, que prevê o manejo conservacionista do campo nativo em 70 propriedades de pecuária familiar, totalizando 820 hectares. De forma semelhante, o Projeto RestauraAPA, executado pela Emater/RS-Ascar, Unilassale, Ufrgs e GEF Terrestre/Funbio, vem apresentando resultados significativos na restauração de cerca de 1.900 hectares de campo nativo em propriedades de pecuária.

“Essas iniciativas visam reduzir os impactos dos eventos climáticos e promover a sustentabilidade nas áreas rurais atendidas pela Emater/RS-Ascar”, destaca a extensionista rural Agropecuária do Núcleo de Projetos da Gerência de Planejamento, Thais Michel. Ela ressalta a importância da conservação das áreas de mata que ainda restam. “É preciso conscientizar sobre a conservação e restauração da biodiversidade, incentivar práticas agrícolas sustentáveis, fortalecer parcerias, equilibrar a sustentabilidade econômica e ambiental e manter um diálogo constante entre todas as partes envolvidas”, avalia Thais, ao sugerir que, antes de iniciar a restauração de uma área de degradada, é preciso buscar orientações dos técnicos da Emater/RS-Ascar.

Também outras ações, como a reservação de água, através do incentivo da captação da água da chuva, em microaçudes e cisternas, são objetos dos trabalhos da Extensão Rural, via Programa Avançar do Governo do Estado, conforme relata o gerente Técnico da Emater/RS-Ascar, Marcelo Antonio Brandoli.

Fonte:Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar