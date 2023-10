Novo presídio de Erechim reflete a união de lideranças em uma mobilização suprapartidária

A obra reivindicada há décadas pela comunidade uniu forças políticas antagônicas, lideranças e autoridades de diversos órgãos representativos para resolver uma histórica reivindicação: construir um novo complexo prisional longe da área urbana.





De acordo com o deputado estadual Paparico Bacchi (PL), a histórica reivindicação da comunidade de Erechim, que há décadas reivindicava a construção de um novo complexo prisional longe da área urbana, resultou em uma efetiva mobilização suprapartidária que conseguiu vencer o ceticismo em torno da demanda e avançar nas etapas da administração pública até resolver o assunto. O alinhamento do trabalho e interesse político da administração municipal e do governo do Rio Grande do Sul, aliado ao mandato parlamentar estadual que prioriza as reivindicações da “Capital da Amizade”, resultou em mais uma grande conquista à região Norte: na sexta-feira (6), foi realizado em São Paulo, na B3, o leilão que definiu a empresa que será responsável pela construção, manutenção e apoio operacional no novo presídio que marca a primeira Parceria Público-Privada (PPP) do Estado na área da Segurança Pública.

A empresa Soluções Serviços Terceirizados venceu o certame, com a de R$ 233 por vaga/dia disponibilizada e ocupada na unidade prisional. A construção do complexo, em dois módulos de 26 mil metros quadrados cada – com 1,2 mil vagas disponíveis para apenados - será realizada em uma área de 10,4 hectares, doada pela administração municipal.





“Sempre faço uma referência que o trabalho vence e supera quaisquer adversidades. E quando há união em torno de um objetivo em comum, a resolução é mais ágil. A resolução da demanda de construir um novo presídio em Erechim traz uma importante reflexão: o mandato parlamentar na Assembleia Legislativa tem feito a diferença para atrair mais investimentos do poder público à região”, destacou o deputado Paparico Bacchi. De acordo com o parlamentar, a pauta do novo presídio tinha um ceticismo enraizado, pois outrora a prefeitura já havia feito todos os esforços e não foi possível resolver o assunto.

De acordo com o parlamentar, a partir de 2019 o interesse da administração municipal encontrou o alicerce necessário na Assembleia Legislativa para priorizar a demanda junto ao governo. “É oportuno destacar que a construção do novo presídio não é uma ação individual. Também é preciso evidenciar que nas duas primeiras gestões do prefeito Polis na administração de Erechim (2009-2012 e 2013-2016), todo interesse do município foi posto em prática, mas não encontrou alicerce nos interesses dos governos da época e a reivindicação não prosperou. A partir de 2019, ingressei no primeiro mandato no parlamento gaúcho, os interesses se alinharam, as forças representativas se uniram, o prefeito Schmidt manteve o município à disposição, o prefeito Polis retorna à prefeitura em 2021 e segue o trabalho auxiliando o governo em questões cruciais para avançar na PPP e segui com as intensas reivindicações de prioridade ao governo do Estado. Enfim, vamos proporcionar mais qualidade de vida ao cidadão em uma área crucial para todos: segurança pública”, salienta o deputado Paparico Bacchi.