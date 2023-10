Palestra sobre rally leva informação para estudantes de Ipiranga do Sul

Uma palestra na tarde desta quarta-feira, 11, levou o rally para dentro da sala de aula na escola municipal Ipiranga, de Ipiranga do Sul. O município sedia neste final de semana a sexta etapa do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade.

Neste sentido, o navegador Rafael Sartori, do projeto ACE RS Rally Ano I, conversou com alunos de 5º a 9º anos da Escola, abordando dois temas principais: rally de velocidade e cuidados no trânsito.

Ele falou sobre o esporte, apresentou equipamentos de segurança utilizado pelos competidores, além de ressaltar a necessidade e importância de um trânsito mais seguro fora das pistas, no dia a dia.

Esta ação integra o projeto ACE RS Rally Ano I, financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio do PRÓ-ESPORTE/RS LIE. O projeto conta com o apoio da Bitshop e COC - Centro do Câncer e patrocínio da Perfil Metais.