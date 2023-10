Plenário antecipa votação de reposição salarial de servidores de poderes para hoje

No período de Assuntos Gerais, o presidente Vilmar Zanchin (MDB) informou que a sessão de hoje será a última deliberativa no Plenário Bento Gonçalves, no Memorial do Legislativo. Para marcar o retorno das sessões no Memorial, será descerrada uma placa no local, durante a sessão. A partir do dia 31 de outubro, as sessões voltam a ser realizadas no Plenário 20 de Setembro, que passou por reformas desde agosto.

Confira a pauta de votações da sessão de 31 de outubro:

PL 201 2023 , da deputada Luciana Genro (PSOL) e mais um parlamentar, que altera a Lei nº 15.266, de 24 de janeiro de 2019, que dispõe sobre o Estatuto do Concurso Público no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, regulamentando o direito ao adiamento da realização da prova física em casos de gravidez. PL 9 2023, do deputado Delegado Zucco (Republicanos), que institui a Política de Desenvolvimento do Setor Produtivo Coureiro-Calçadista e dá outras providências. PR 14 2023, da Mesa Diretora, que autoriza a transferência de crédito do Fundo de Reaparelhamento da Assembleia Legislativa – FRAL, instituído pela Resolução n.º 2.889, de 9 de setembro de 2003, ao Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul. PL 312 2023, do Poder Judiciário, que altera a Lei nº 15.737, de 30 de novembro de 2021, que dispõe sobre a unificação dos quadros de pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. PL 313 2023, do Poder Judiciário, que eleva Comarcas de entrância inicial para entrância intermediária, e de entrância intermediária para entrância final. PL 314 2023, do Poder Judiciário, que introduz alterações na Lei nº 6.929, de 2 de dezembro de 1975. PL 318 2023, da Procuradoria-Geral de Justiça, que altera a Lei n. 15.516, de 08 de setembro de 2020, que estabelece Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS – no Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. PL 321 2023, do Poder Judiciário, que altera a Lei nº 15.945, de 2 de janeiro de 2023, que dispõe sobre a unificação dos quadros de pessoal dos servidores do Poder Judiciário – Justiça Militar - do Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. PL 329 2023, da Defensoria Pública do Estado, que altera a Lei nº 13.821, de 25 de outubro de 2011, que cria o Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Defensoria Pública do Estado, altera seu Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas e dá outras providências. PL 387 2023, do Tribunal de Contas do Estado, que altera os Anexos II, III, IV e VII da Lei nº 13.268, de 22 de outubro de 2009, que estabelece Plano de Carreira para os servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado, e dá outras providências. PL 474 2023, da Mesa Diretora, que realinha os vencimentos do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo e do Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.

Acompanhe a sessão

A sessão ordinária desta tarde será transmitida, ao vivo, a partir das 14h, pela TVAL (canal aberto 11.2, canal 16 da Net/Claro, portal YouTube ); pela Rádio AL e pelo Facebook . Também é possível acompanhar o andamento das votações pelo Twitter

Antes das votações, no período do Grande Expediente, o deputado Professor Issur Koch (PP) prestará homenagem aos 20 anos da Merkator Feiras e Eventos.