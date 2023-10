Política - Mobiliza 15 em Caxias do Sul

No dia 28 de outubro o município de Caxias do Sul será sede do encontro macrorregional Mobiliza 15, semear trabalho, partilhar conquistas. No evento o partido reunirá dirigentes e militantes das coordenadorias regionais de Campos de Cima da Serra, Encosta Superior do Nordeste, Serra e Vinhedos. Juntas, as quatro coordenadorias somam 16 prefeitos, 14 vices, 161 vereadores e 859,1 mil eleitores.

Entre as atrações estarão abordagens sobre direito eleitoral, comunicação e posicionamento político. Serão palestrantes o consultor jurídico do MDB-RS, advogado Milton Cava, a fundadora do

socióloga Elis Radmann, e o jornalista e sócio-fundador da

, Cléber Benvegnú.

28 de outubro (sábado)

8h30

Sky Samuara Hotel (Avenida Frederico Segala, s/n), em Caxias do Sul





8h30 - Boas-vindas Coordenadores Regionais

- CAMPOS DE CIMA DA SERRA: Ibere de Mesquita Orsi

- ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE: Jonas Antônio Soares

- SERRA: Simone Bender

- VINHEDOS: Juarez Santinon



8h40 - Palestra orientações jurídicas para eleições municipais

- Milton Cava, advogado e consultor jurídico do MDB-RS



9h - Caminhos e Bandeiras

- Guto Scherer, secretário-executivo da FUG Nacional e presidente da FUG-RS



9h10 - Posicionamento político eleitoral e campanha digital para 2024

- Elis Radmann, cientista política e social e fundadora do IPO - Instituto de Pesquisa e Opinião



9h40 - Posicionamento e campanha - Rumo a 2024

- Cléber Benvegnú, jornalista e sócio-fundador da Critério Resultado em Opinião Pública



10h10 - Ato político



Instituto Pesquisa de Opinião (IPO),Critério Resultado em Opinião Pública