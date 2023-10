Prefeitura de Getúlio Vargas lança editais da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura

Serão investidos mais de R$ 150 mil em iniciativas de produtores, artistas e coletivos culturais locais









A Administração Municipal, por meio do Departamento Cultural da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de Getúlio Vargas, lançou os Editais de Chamamento Público nº 241/2023 e 242/2023 para seleção de projetos visando firmar Termo de Execução Cultural com recursos da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) – audiovisual e para as demais áreas culturais. Serão investidos mais de R$ 150 mil em iniciativas de produtores, artistas e coletivos culturais locais

As inscrições iniciaram nesta terça-feira, 24 de outubro, e se estendem até 07 de novembro de 2023. A entrega das inscrições é na Secretaria Geral da Prefeitura de Getúlio Vargas, com Nádia. O edital pode ser acessado no site da Prefeitura.

Os projetos classificados têm 10 dias corridos para entrega da documentação conforme item 14 do edital. O prazo de execução é de 180 dias após o dia 31/12/2023 e a prestação de contas deve ser feita 30 dias após o término do prazo da execução.

AUDIOVISUAL

Conforme o Edital 241/2023 – Audiovisual, que oferece 2 vagas para a produção de Curtas e Médias Metragem ou documentários, 8 vagas para videoclipes, 1 vaga para apoio às Salas de Cinema e 1 vaga para Ação de Formação Audiovisual, ou Apoio a Cineclubes, ou Apoio à pesquisa sobre audiovisual, pretende-se fomentar o desenvolvimento de atividades culturais incentivando a promoção e divulgação da arte e da cultura existente no município.

Os recursos previstos neste Edital são de R$ 108.292,36, distribuídos da seguinte forma:

a) Até R$ 80.614,43 para apoio a produção de obras audiovisuais, de curta-metragem e/ou videoclipe e desenvolvimento de roteiro;

b) Até R$ 18.426,59 para apoio às Salas de Cinema;

c) Até R$ 9.269,34 para apoio à realização de ação de Formação Audiovisual ou de Apoio a Cineclubes; e Pesquisa em Audiovisual.

DEMAIS ÁREAS DA CULTURA

Já o Edital 242/2023 – Demais Áreas da Cultura tem valor total disponibilizado de R$ 43.867,74, a serem distribuídos entre todas as áreas da cultura que se apresentarem, com exceção do audiovisual. São 7 vagas sendo que o valor máximo por projeto é de R$ 6.266,82.

SOBRE AS MODALIDADES DE PROJETOS

- AUDIOVISUAL – EDITAL 241/2023

Curtas e médias metragens

02 projetos de R$ 20 mil

Videoclipe

08 projetos de R$ 5.076,70

Apoio a Salas de Cinema

01 projeto de R$ 18.409,42

Ação de Formação Audiovisual/Apoio a Cineclubes/Apoio à Pesquisa sobre Audiovisual

01 projeto de R$ 9.269,34

- OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS EXCETO AUDIVISUAL – EDITAL 242/2023

07 projetos de R$ R$ 6.266,82