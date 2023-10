O Diretório Estadual lança no dia 5 de outubro o Prêmio MDB de soluções municipais. A iniciativa conta com apoio da Fundação Ulysses Guimarães (FUG) e integra o programa Mobiliza 15 - semear trabalho, partilhar conquistas, série de encontros macrorregionais que movimenta e prepara o partido para as eleições de 2024.









O objetivo da condecoração é identificar, reconhecer, disseminar e estimular a realização de práticas inovadoras e de sucesso nas gestões públicas, demonstrando o compromisso do MDB com o municipalismo e com a excelência na administração das cidades gaúchas.

O prêmio, que tem como público-alvo prefeitos e prefeitas do MDB, contará com um total de cinco categorias. São elas

e

As cinco áreas, divididas em subcategorias, são baseadas em conceitos que compreendem boas práticas, inovação, sustentabilidade, excelência pedagógica, inclusão educacional, diversidade, direitos humanos, empreendedorismo, responsabilidade fiscal e projeto.

As inscrições poderão ser feitas pelo site

entre os dias 5 de outubro e 3 de novembro. Cada gestor terá a possibilidade de submeter até dois projetos, sendo de categorias distintas.

Idealizador da iniciativa, o presidente do Diretório Estadual e prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, sustenta que ao premiar prefeitos e prefeitas do MDB por suas respectivas atuações, o partido não apenas dá visibilidade às gestões, mas garante a troca de experiências e compartilha com a sociedade histórias bem sucedidas que possam servir de inspiração para gestores de todo o Rio Grande do Sul.

A premiação ocorrerá no dia 9 de dezembro, durante o Congresso Estadual do MDB, em Porto Alegre.

- Inovação Agrícola;

- Desenvolvimento Sustentável;

- Apoio ao Agricultor;

- Excelência Pedagógica;

- Inclusão Educacional;

- Acesso à Educação;

- Promoção da Inclusão, Direitos Humanos e Diversidade;

- Desenvolvimento Habitacional;

- Saúde;

- Mobilidade Urbana;

- Planejamento Urbano Sustentável;

- Segurança Pública;

- Empreendedorismo;

- Responsabilidade Fiscal;

- Esporte, Cultura e Turismo;

Agricultura e Desenvolvimento Rural, Educação, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento TerritorialDesenvolvimento Econômico.