PRÊMIOS - Assembleia Legislativa RS entrega o Troféu Educacional Leonel de Moura Brizola 2023

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul realizou, na manhã desta quarta-feira (18), no Teatro Dante Barone, a entrega do Troféu Educacional Leonel de Moura Brizola 2023. O evento ocorreu na edição der encerramento do Movimento Pela Educação.

Luiz Osellame - MTE 9500 | Solar dos Câmara - 12:17 - 18/10/2023 - Foto: Guerreiro

Foram premiadas as escolas que obtiveram, primeiro, segundo e terceiros lugares do IDEB 2021, correspondentes aos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental nas redes públicas estadual e municipais. Criada pela Resolução 3.035, de 8 de abril de 2009, a distinção premia as escolas da rede pública estadual e municipal que obtiverem as melhores notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB 2021), divulgadas pelo Ministério de Educação (MEC). Escolas agraciadas com o Troféu Leonel de Moura Brizola 2023 Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Becker, do município de Ipiranga do Sul Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz, de Farroupilha Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro, de Carlos Barbosa Escola Estadual de Ensino Fundamental José Fanton, de Farroupilha Colégio Tiradentes, de Santa Maria Colégio Tiradentes, de Passo Fundo Colégio Tiradentes de Ijuí EMEF de Tempo Integral Santa Luzia, de Carlos Barbosa EMEF Otto Becker, de Cristal EEE Médio Ernesto Alves de Oliveira, de Santa Cruz do Sul EEE Fundamental Dalva Zanotto de Lemos, de Vacaria EEE Médio Visconde de Mauá, de Butiá EEE Fundamental Rocha Pombo, de Augusto Pestana EEE Fundamental Rui Barbosa, de Ijuí EE Educação Básica José Zanatta, de Taquaruçu do Sul Colégio Estadual de Educação Básica Conde D Eu, de Rondinha Escola de Ensino Fundamental Agrícola de Áurea, do município de Áurea Escola Estadual de Ensino Médio Bento Gonçalves, do município de Tucunduva Escola Estadual de Educação Básica José Adolfo Meister, de Caibaté