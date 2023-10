Presidente do Legislativo de Getúlio Vargas participa da Mobilização Municipalista em Brasília

O vereador Nilso João Talgatti (PP), presidente do Poder Legislativo de Getúlio Vargas, está presente na Mobilização Municipalista, realizada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O evento, que acontece em Brasília, conta com a participação de mais de 2 mil gestores e tem como objetivo debater pautas municipais, além de realizar reuniões nos órgãos de controle e no Congresso Nacional.





Presidente da CMV de Getúlio Vargas, vereador Nilso João Talgati.



Durante a mobilização, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, destacou a importância de levar os estudos ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Controladoria-Geral da União (CGU) para solicitar uma auditoria. Além disso, serão entregues documentos à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.



Entre as principais pautas discutidas estão os pisos salariais, desastres naturais, falta de médicos, queda de receitas e obras paralisadas. Além de buscar o pagamento das dívidas da União com os municípios, o presidente do legislativo de Getúlio Vargas ressaltou a importância do encontro nacional para tratar de discrepâncias no Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cujos resultados populacionais ficaram aquém do que Getúlio Vargas e diversos municípios esperavam. "Outra questão que está sendo muito discutida nesse congresso é a questão do último Censo [Demográfico] que tivemos em todo o nosso país, que os números não batem. Não é só o caso do Getúlio Vargas". Ele segue acreditando que a mobilização trará frutos para o município: "estamos confiantes para que tenhamos novidades nesse encontro em benefício de todos os municípios brasileiros, principalmente do nosso", finalizou Talgatti.