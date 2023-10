Projetos do Sesc Erechim auxiliam na formação de crianças, jovens e adultos

Com 2023 chegando ao fim, o Sesc Erechim já projeta mais um ano voltado à formação da comunidade, através dos projetos educacionais da Unidade. O Criar Sesc, que atende crianças dos seis aos 12 anos de idade no contraturno escolar, deve abrir novas turmas para o ano letivo de 2024 ainda neste ano, em data a ser definida em breve. Através do projeto, os participantes fazem atividades recreativas e pedagógicas, de segunda a sexta-feira, em uma proposta educativa que tem metodologias para inspirar a criatividade e a investigação, bem como auxiliar no desempenho do aluno em suas escolas. Haverá turmas no turno da manhã e da tarde.

Outro projeto que, prestes a formar uma nova turma, iniciará o processo seletivo em breve para captar novos participantes, é a Educação à Distância para Jovens e Adultos (EAD EJA). A iniciativa oportuniza que pessoas com mais de 18 anos, que tenham largado os estudos após o Ensino Fundamental, possam retomá-los gratuitamente para concluir o Ensino Médio. Em paralelo, é oferecida uma formação complementar em Produção Cultural, que visa auxiliar o aluno a se inserir no mercado de trabalho. O curso é semipresencial e o período de inscrições deve iniciar em janeiro.

“Nós acreditamos no poder transformador da Educação e em sua capacidade de expandir horizontes e abrir portas. Vemos isso, diariamente, com nossos alunos, tanto os do Criar como os da EAD EJA”, comenta a Supervisora do Criar e da EAD EJA do Sesc Erechim, Iliane Rossetto. “Esperamos que ainda mais crianças, jovens, adultos e, porque não, idosos possam também juntar-se a nós e trilhar esse caminho conosco”, pontua. O Sesc Erechim funciona na Rua Portugal, 490. Informações sobre os projetos educacionais da Unidade podem ser obtidas pelo telefone (54) 3522-1309 ou pelo WhatsApp (54) 98407-0288.

Educação Sesc – O Sesc/RS está presente no desenvolvimento da sociedade gaúcha desde a infância. Há 25 anos no Estado, a Escola Sesc de Educação Infantil (Sesquinho) tem 18 unidades em 17 cidades. Com o propósito de desenvolver a curiosidade, a criatividade, o senso crítico e a autonomia, a instituição possibilita a continuidade da formação com a Escola de Ensino Fundamental em Novo Hamburgo, Santa Maria e Santa Cruz do Sul. No turno inverso à escola, crianças de 6 a 12 anos, podem desenvolver a criatividade e ludicidade, com uma educação integral em um ambiente seguro com o Criar Sesc, presente em 13 Unidades. Com a EAD EJA, a instituição também oferece a possibilidade de conclusão do Ensino Médio gratuitamente para jovens e adultos, a partir de 36 polos no RS.