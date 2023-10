Resultado da eleição para o Conselho Tutelar de Getúlio Vargas

Alunos do 5º ano da Escola Dom João Becker se formaram no Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) da Brigada Militar. A solenidade contou com a presença de autoridades da Brigala Militar e do Município e aconteceu nesta quarta-feira (14), no Centro de Multiconvivênca reunindo também os familiares dos estudantes, professores e direção da escola. Conforme o comandante da 3ª Companhia de Getúlio Vargas, capitão Ailton César Trindade, o Programa oferece noções básicas de cidadania, prevenção ao uso/abuso de drogas entre escolares e auxilia-os a desenvolverem técnicas eficazes de resistência à violência. “Estamos muitos contentes com a parceria com a Escola, o município, desejamos aos alunos que cumpram os ensinamentos recebidos”, referiu ao agradecer a parceria com a municipalidade. O prefeito Marco Antonio Sana parabenizou os alunos, agradeceu o apoio dos pais e o trabalho da Brigada Militar. “Nossa intenção é continuar investindo em educação. Queremos ver pessoas de bem