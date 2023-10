Scuderia Rossi retoma disputa do Gaúcho de Rally

Após conquistar o pódio na 5ª etapa do Brasileiro, em Rio Negrinho, dupla vai disputar a 6ª etapa do Campeonato Gaúcho no próximo fim de semana

Scuderia Rossi

(Divulgação)





Após conquistarem o pódio na 5ª etapa do Campeonato Brasileiro, em Rio Negrinho, Cláudio Rossi e Eduardo Tonial retomam a disputa do Campeonato Gaúcho na 6ª etapa, que acontecerá nos dias 13 e 14 deste mês, em Ipiranga do Sul.

A prova será uma das mais rápidas da temporada e marca o início da reta final da competição. Embora não estejam participando de todas as etapas do Campeonato, a dupla pretende brigar pelo pódio do Rally de Ipiranga do Sul.

Segundo Rossi, a equipe tem familiaridade com a prova e as expectativas são de bons resultados. Além desta 6ª etapa, a Scuderia Rossi participará do Rally de Severiano de Almeida, que vai sediar a 7ª etapa do Campeonato.

A dupla disputa a categoria Rally 2 (4x4) a bordo do Mitsubishi Lancer Evo X, que já está pronto para a corrida. Para o navegador, o objetivo da equipe no Campeonato é aprimorar o entrosamento como dupla e com o carro.

“Esta é uma etapa muito rápida, o que não permite erros. Nosso carro já se encontra pronto, agora só aguardar o início da prova. Ipiranga além de corrermos em casa é normalmente nosso local de treinos, então estamos confiantes”, completou Tonial.

A Scuderia Rossi disputa os Campeonatos Brasileiro e Gaúcho de Rally de Velocidade com o patrocínio da Dowsil, Rossi Airguns e Airsoft, X5 Company, Tonial Carrocerias, Loewe e Yokohama.