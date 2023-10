Semana da Alimentação Saudável: Entenda a importância de priorizar uma dieta saudável

Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 6,7 milhões de brasileiros são obesos, resultado de um grande desafio enfrentado pela população em manter uma rotina saudável









O Dia Mundial da Alimentação Saudável, celebrado em 16 de outubro, é uma data relevante para conscientizar a população sobre a importância de consumir alimentos nutritivos e saudáveis.



Uma alimentação balanceada é aquela que proporciona todos os nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Ela deve ser composta por uma variedade de alimentos, incluindo frutas, legumes, verduras, grãos integrais, proteínas e gorduras saudáveis.



No Brasil, a alimentação saudável ainda é um desafio para muitas pessoas. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 6 em cada 10 brasileiros não consomem frutas e hortaliças diariamente. Além disso, ainda segundo a entidade, quase 7 milhões de brasileiros estão obesos, evidenciando que o consumo de alimentos ultraprocessados, que são ricos em açúcar, sal e gorduras saturadas, segue crescendo.



“Manter uma alimentação saudável desempenha um papel vital na preservação tanto da saúde física quanto mental, prevenindo condições crônicas como doenças cardíacas e diabetes. Além disso, fortalece o sistema imunológico, auxilia no gerenciamento do peso e aprimora significativamente a qualidade de vida.”, destaca Suely Ribeiro Bampi, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.



A educação nutricional também desempenha um papel fundamental na promoção de escolhas alimentares conscientes. É importante que as pessoas tenham acesso a informações precisas sobre nutrição e saibam como fazer escolhas alimentares adequadas para suas necessidades individuais.

