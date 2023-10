Sesc Erechim realiza curso de sensibilização para o voluntariado dias 09 e 10/11

Capacitação é gratuita e está com inscrições abertas









O Sesc Erechim promove, nos dias 09 e 10 de novembro, um curso de sensibilização para o voluntariado. A participação é gratuita e as inscrições já podem ser feitas através do site www.sesc-rs.com.br/ assistencia/voluntariado/. Os encontros acontecerão no Espaço Saber e Lazer da Unidade (Rua Portugal, 490), das 19h às 22h30 nos dois dias.

De acordo com a assistente social do Sesc Erechim, Clari Fátima Ratkiewicz, o objetivo da iniciativa é capacitar pessoas da comunidade em geral para atuação em atividades voluntárias, ensinando conceitos, princípios, direitos, responsabilidades e formas de realizar o voluntariado e contribuir para o bem do próximo. "A proposta é parte do Programa Sesc de Voluntariado, uma iniciativa estadual que visa o desenvolvimento social ao promover a cultura do voluntariado. Queremos, assim, contribuir para fortalecer o terceiro setor em Erechim e em toda a região", explica. Outras informações sobre o curso podem ser obtidas pelo telefone (54) 3522-1309 ou através do WhatsApp (54) 98407-0288.

Sobre o Sesc/RS – Com 77 anos de atuação no Rio Grande do Sul, a Instituição pertencente ao Sistema Fecomércio-RS realiza ações em 51 Unidades no Estado, promovendo o bem-estar social de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e de toda a comunidade. O propósito do Sesc/RS é cuidar, emocionar e fazer pessoas felizes, e todas as 497 cidades gaúchas recebem atividades sistemáticas em áreas como a saúde, esporte, lazer, cultura, cidadania, turismo e educação. Saiba mais em www.sesc-rs.com.br.





Curso de sensibilização para o voluntariado – Sesc Erechim

Data: 09 e 10/11 (quinta e sexta-feira)

Horário: Das 19h às 22h30

Local: Espaço Saber e Lazer da Biblioteca do Sesc Erechim (Rua Portugal, 490)

Inscrições: Gratuitas, pelo site www.sesc-rs.com.br/ assistencia/voluntariado

Informações: Pelo telefone (54) 3522-1309 ou através do WhatsApp (54) 98407-0288