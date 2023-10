Sesc/RS leva turistas para viajar em imponentes cruzeiros pela costa brasileira

Conhecer algumas das mais belas cidades brasileiras e ainda viajar em cruzeiros equipados com piscinas, teatro, cassino, áreas de esportes, lojas duty free e todas as refeições inclusas com o melhor da gastronomia internacional são oportunidades dos dois novos pacotes turísticos lançados pelo Sesc/RS. O primeiro inclui quatro noites em Santos/SP, para a passagem do réveillon deste ano, seguido de viagem de três noites no navio Costa Favolosa, com oportunidades de passeios em Itajaí/SC e em Ilhabela/SP. O segundo, já em janeiro de 2024, inclui sete noites a bordo do Costa Diadema, com passagens por Santos/SP, Salvador/BA e Ilhéus/BA.

Ambos pacotes incluem as passagens aéreas com saída e retorno de Porto Alegre, todas as hospedagens necessárias, cabine varanda nos cruzeiros, seguro viagem e acompanhamento de guia turístico, com possibilidade de parcelamento em até 24 vezes para usuários do cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários. Todos os detalhes podem ser consultados no site www.sesc-rs.com.br/destinos/ cruzeiro/ ou junto a qualquer Unidade do Sesc no Rio Grande do Sul. A Central de Vendas dos pacotes turísticos atende pelo telefone (51) 3335-7550 e nos WhatsApp’s (51) 8900-1430 e (51) 8914-7415.

Réveillon em Santos/SP e Cruzeiro na Costa Favolosa

Data: 30/12/2023 a 07/01/2024

Saída: Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Como adquirir: Em qualquer Unidade Sesc/RS ou na Central de Vendas, pelo telefone (51) 3335-7550 e nos WhatsApp’s (51) 8900-1430 e (51) 8914-7415

Informações: disponíveis no site www.sesc-rs.com.br/destinos/ cruzeiro/

O pacote inclui:

- Passagem aérea Porto Alegre/ São Paulo/ Porto Alegre;

- Transporte rodoviário privativo São Paulo/ Santos/ São Paulo;

- 04 noites de hospedagem em Santos no Hotel Cosmopolitan Praia Flat Santos com café da manhã incluso;

- 03 noites de hospedagem em cabine varanda a bordo do Costa Favolosa com todas as refeições inclusas, com o melhor da gastronomia internacional;

- Taxa Portuária do Cruzeiro e Taxas de Serviço de Hotelaria;

- 01 noite de hospedagem em Guarulhos no Summit Hotel Monaco com café da manhã incluso;

- Guia acompanhante durante todo o percurso;

- Seguro viagem

Cruzeiro Costa Diadema

Data: 05/01/2024 a 13/01/2024

Saída: Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Como adquirir: Em qualquer Unidade Sesc/RS ou na Central de Vendas, pelo telefone (51) 3335-7550 e nos WhatsApp’s (51) 8900-1430 e (51) 8914-7415

Informações: disponíveis no site www.sesc-rs.com.br/destinos/ cruzeiro/

O pacote inclui:

– Passagem aérea Porto Alegre/ Rio de Janeiro/ Porto Alegre;

– 01 noite de hospedagem no Rio de Janeiro/RJ no Hotel Granada com café da manhã incluso;

– 07 noites de hospedagem em Cabine Varanda a bordo do Costa Diadema com todas as refeições inclusas, com o melhor da gastronomia internacional;

– Taxa Portuária do Cruzeiro e Taxas de Serviço de Hotelaria;

– Guia acompanhante durante todo o percurso;

– Seguro viagem.