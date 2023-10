Sicredi é a maior empresa do Rio Grande do Sul

Este é o sexto ano em que a instituição financeira cooperativa ocupa o 1º lugar na pesquisa





O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil é líder entre as maiores empresas gaúchas, conforme levantamento divulgado pela Revista Amanhã e PwC. A instituição, presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, repete a posição no ranking obtida desde 2018. A pesquisa apresenta o desempenho das grandes empresas gaúchas em 2023 e tem como metodologia para a classificação, o Valor Ponderado de Grandeza (VPG) – resultado da soma de 50% do patrimônio líquido, 40% da receita líquida e 10% do resultado líquido do exercício. “A presença do Sicredi no ranking das maiores empresas do Rio Grande do Sul é o resultado do compromisso que temos com os associados e da confiança que eles depositam em uma instituição que fomenta o desenvolvimento local sustentável”, explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port. Com relação às 500 maiores empresas da Região Sul, o Sicredi alcançou a 2º colocação no ranking deste ano, subindo três posições em comparação com 2022. “O destaque no ranking da Região Sul é também reflexo do crescimento da instituição em nível nacional, uma vez que buscamos atender de forma cada vez mais próxima e assertiva as necessidades dos nossos associados. Cabe ressaltar que, de janeiro até meados de agosto, foram abertas mais de 120 agências em todo o País. Em julho, também chegamos à marca de 7 milhões de associados, número que representou um crescimento de 14,6% nos últimos 12 meses”, complementa Port.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados. Com presença nacional, o Sicredi conta com mais de 2.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. No Rio Grande do Sul, o Sicredi reúne mais de 2,4 milhões de associados. A cobertura no RS alcança 96% dos municípios, totalizando mais de 650 pontos de atendimento.

