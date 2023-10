Stages apresenta painel sobre o futuro da Creator Economy no SDX23

Reunindo os maiores nomes do marketing digital, o SDX23 contará com Tiago Maranhão e Guido Nunes em um painel inédito sobre o futuro da Creator Economy

Stages / Divulgação

Importante evento focado em capacitar profissionais para alcançar o sucesso no mundo digital, o SDX23 será o maior evento de marketing digital da região Sul do Brasil, imperdível para profissionais que desejam elevar suas habilidades e faturar cada vez mais alto no online. O evento vai acontecer em Porto Alegre, com presença da Stages, software para impulsionar a monetização de creators, que levará em primeira mão o debate sobre o futuro da Creator Economy e Marketing Digital.

O painel “O futuro do Marketing Digital: uma superplataforma para chamar de sua” acontece na terça-feira (17) e será conduzido por dois dos principais especialistas da Stages: Tiago Maranhão, Country Manager, e Guido Nunes, Gerente de Desenvolvimento de Novos Negócios e Parcerias da empresa. A apresentação irá explorar os avanços e as tendências mais recentes no marketing digital, oferecendo insights valiosos sobre como as empresas podem construir “superplataformas” personalizadas para maximizar seu impacto online.

Maranhão explica que, no marketing digital, é fundamental saber se adaptar de forma rápida. “Durante nosso painel na SDX23, compartilharemos estratégias para criar superplataformas flexíveis e eficazes que podem acompanhar as constantes evoluções do cenário digital. Preparamos algumas surpresas e prêmios para quem participar do evento, que será uma oportunidade única para interagir com profissionais talentosos que buscam crescimento no ambiente online e estamos bem animados com o painel”, diz.

Já Guido Nunes finaliza comentando que “o marketing digital é um campo em constante transformação, e é emocionante fazer parte dessa evolução. Na SDX23, exploraremos como as empresas podem realmente se destacar, construindo suas próprias plataformas, customizadas de acordo com cada necessidade, para atingir seu público-alvo de maneira única”, conclui.

A SDX23 é organizada pelo publicitário Vini Vaz, que já realizou mais de 20 mil vendas online e é referência no mercado digital. “As decisões que você deixa de tomar justificam os resultados que você vai ter no futuro”, pontua Vini Vaz, que também será palestrante no evento.

SERVIÇO

SDX23

Data: 17 a 19 de outubro

Local: Teatro CIEE (Rua Dom Pedro II, 861, Porto Alegre - RS)

Painel da Stages: terça-feira (17), das 16:00 às 16:40.

Mais informações sobre a programação e ingressos estão disponíveis no site oficial do evento.

Sobre a Stages

A Stages é um software inovador com ampla bagagem sobretudo no nicho esportivo, que permite que os criadores de conteúdo e infopreneurs revolucionem a forma de monetizar suas criações, oferecendo novas possibilidades para a Creator Economy. Por meio do software, é possível lançar sua própria loja online de vídeos, e um app próprio para iPhone ou Android, distribuindo conteúdos exclusivos aos fãs. Com a Stages, os criadores têm total independência em relação aos seus projetos, decidindo como o conteúdo é monetizado e tendo controle total sobre seu público e faturamento.

O software busca acelerar o mundo do empreendedorismo para os criadores, com um período de teste gratuito para que possam experimentar e ver como é fácil começar a monetizar seus projetos. Com a Stages, os criadores de conteúdo têm a liberdade e o controle necessários para levar suas ideias e projetos ao próximo nível.