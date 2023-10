UFFS promove seminário sobre anomalias de grãos e quebramentos de hastes em soja

Evento ocorrerá no dia 7 de novembro; pesquisadores orientarão como tratar o problema da forma correta











Estão abertas as inscrições para o seminário sobre anomalias de grãos e quebramentos de hastes em soja, que ocorrerá na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Campus Erechim no dia 7 de novembro. O evento é destinado a estudantes de Agronomia e demais cursos da área, além de produtores rurais que cultivam soja, técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, revendedores da Região do Alto Uruguai Gaúcho e demais pessoas vinculadas à cadeia produtiva da soja. Estão abertas as inscrições para o seminário sobre anomalias de grãos e quebramentos de hastes em soja, que ocorrerá na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Campus Erechim no dia 7 de novembro. O evento é destinado a estudantes de Agronomia e demais cursos da área, além de produtores rurais que cultivam soja, técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, revendedores da Região do Alto Uruguai Gaúcho e demais pessoas vinculadas à cadeia produtiva da soja.

Haverá palestras com dois pesquisadores e fitopatologistas de renome nacional e internacional: PhD. Erlei Melo Reis, do Instituto Agris de Passo Fundo, e Dra. Mônica Anghinoni Müller, da Fundação MT, de Rondonópolis (MT).

- O problema de maior risco econômico para a cultura da soja, além da ferrugem asiática e do mofo branco, são as anomalias de grãos e quebramento de hastes. Esse problema já foi relatado em algumas regiões produtoras da oleaginosa no Rio Grande do Sul, contudo, não ainda em Erechim e arredores, que constitui uma importante região produtora de soja no RS. As estimativas relacionadas a perdas pela anomalia de grãos e quebramento de hastes são muito variáveis, podendo reduzir de 40 a 50% a produtividade da cultura. Nesse sentido, há necessidade de trazermos para a região de Erechim um evento qualificado e que trate a respeito do problema, em que os engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas e produtores tenham subsídios para reconhecê-lo caso ocorra na lavoura – explica a professora Paola Mendes Milanesi, do curso de Agronomia da UFFS.

- Erlei e Mônica vêm desenvolvendo pesquisas para entender melhor o que condiciona a ocorrência de tais anomalias em soja. Sabe-se que a utilização de fungicidas atenua o problema, mas essa não é a única medida que deve ser empregada – diz a professora Paola. - O evento visa, portanto, proporcionar um momento de aperfeiçoamento profissional, de modo que, a partir das informações repassadas às pessoas ligadas à produção de soja na região de Erechim, o problema possa ser tratado da forma correta.

As inscrições para o seminário devem ser feitas em

. As vagas são limitadas.

O evento será realizado em 7/11 no auditório do Bloco B da UFFS. O credenciamento iniciará às 7h30, seguido pela abertura às 8h30. As palestras iniciam às 9h. O seminário será transmitido no YouTube, pelo canal TV Fronteira, link

.

O seminário é promovido pelo Diretório Acadêmico do Curso de Agronomia da UFFS - Campus Erechim e pelo Laboratório de Fitopatologia. Conta com o patrocínio do Sindicato Rural de Erechim, além de diversas empresas ligadas à cadeia produtiva da soja na cidade de Erechim e região (Grupo Vaccaro, Sementes Estrela, Futura Agrícola, Kesoja, Syngenta e Bayer).

Outras informações podem ser obtidas pelos e-mails

e

.

Foto

:

(Créditos: Meredith Petrick/Unsplash)

Wagner Lenhardt

Jornalista

Assessoria de Comunicação (Ascom)