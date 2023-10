Últimas semanas para inscrição no Programa Banrisul de Patrocínios

O prazo para inscrição no Programa Banrisul de Patrocínios terminará em 17 de outubro. O edital público para seleção de projetos que poderão obter patrocínio do Banco, no ano de 2024, foi lançado em 18 de setembro. A iniciativa visa a transparência na definição das propostas, por meio de chamada pública, além de demonstrar o comprometimento do Banrisul com as comunidades onde atua, bem como o apoio a iniciativas que promovam o desenvolvimento e a cultura do Estado.





Os recursos serão destinados à realização de projetos culturais, educacionais, sociais, esportivos e de inovação tecnológica, que tenham início a partir do dia 1º de janeiro de 2024 e término até 31 de dezembro de 2024. Não são enquadradas no edital projetos apoiados pelas Leis de Incentivo Fiscal (Rouanet, Audiovisual e Esporte).

Inscrições

Os interessados em captar recursos por meio do Programa Banrisul de Patrocínios devem consultar as etapas previstas no edital, disponível no site www.banrisul.com.br/ patrocinios. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, na mesma página.

Estão aptos a se inscrever pessoas jurídicas constituídas no Brasil, que tenham em seu objeto social atividade compatível com o desenvolvimento do projeto a ser inscrito no Programa. Também é necessário que sejam legítimos detentores (ou representantes) dos direitos de realização do projeto a ser inscrito. O processo de análise leva em consideração critérios como relevância social, impacto na comunidade e alinhamento com os valores do Banrisul. A lista dos pré-selecionados tem data de divulgação prevista para o dia 6 de novembro de 2023, no mesmo endereço eletrônico.