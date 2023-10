Unicred Eleva inaugura nova agência em Erechim

Cooperativa visa estar cada vez mais próxima dos cooperados e participar ativamente do desenvolvimento regional do Alto Uruguai









A Unicred Eleva, referência como uma das cooperativas pioneiras do Sistema Unicred, inaugura no próximo dia 20 de outubro, às 19h30min, sua nova agência na cidade de Erechim. O evento será exclusivo para cooperados, convidados e autoridades locais. A partir da inauguração, a agência contará com uma equipe de atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A nova casa da Unicred em Erechim fica localizada na Avenida 15 de Novembro, número 79, no centro da cidade.

Para estreitar o relacionamento com a comunidade de Erechim, a Unicred Eleva leva até a região, a partir desta nova agência, o conceito de atendimento exclusivo e personalizado da cooperativa. A ideia é focar na relação próxima e especializada a partir de robusto portfólio de produtos e serviços de forma a atender a todas as necessidades dos cooperados.

Localizada no Norte Gaúcho, Erechim possui um dos maiores PIB da região, destacando-se nos setores industrial (1º), agricultura (2º) e comércio e serviços (3º) de acordo com dados do IBGE. Orientada pelos sólidos princípios do cooperativismo, a Unicred Eleva busca também o desenvolvimento das comunidades onde está inserida e a prosperidade sustentável de seus cooperados, por meio de uma gestão participativa, democrática e transparente – valores que a instituição financeira cooperativa leva até Erechim.

“A Unicred, com esta nova agência, busca ser a extensão da casa e do local de trabalho do cooperado, tornando-se um espaço de convivência de alto padrão. A Unicred Eleva, assim, traz para Erechim uma agência diferenciada, com um layout cuidadosamente planejado para permitir uma visualização funcional e ampla, com mobiliário pensado para proporcionar atendimento próximo e personalizado”, considera Diego Moraes Garcia, Diretor da Unicred Eleva, lembrando também que a unidade tem área de café, adega e espaço de convivência à disposição dos cooperados num ambiente confortável e privativo.

Segundo Dr. João Carlos Ghellar, Presidente do Conselho de Administração da Unicred Eleva, Erechim está em um momento estratégico e histórico de pleno desenvolvimento. “Buscando uma aproximação ainda maior com nossos cooperados e a comunidade local, a Unicred trata o momento como de extrema importância. Assim, poderemos atuar ainda mais diretamente com o desenvolvimento sustentável da região Norte do Estado”, afirma.

Atuação social

Desde o início do ano presente no município a partir de um escritório de negócios, a Unicred Eleva tem também atuado localmente em prol da comunidade em parceria com o Instituto Unicred RS – braço social da Unicred e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Entre as ações, foram levadas até Erechim a iniciativa Casulo RS, que visa possibilitar a crianças em situação de vulnerabilidade social o acesso a materiais escolares básicos.

Além deste projeto, houve também a apresentação do Programa Vida Que Prospera, que tem o propósito de promover ações cooperativas que visam mudar a vida dos cidadãos diante das decisões, sobretudo, financeiras. Não menos importante, também foram iniciadas parcerias com o Senac e CIEE de Erechim a partir do projeto Unipoupe, que busca compartilhar com jovens e adolescentes, de forma descomplicada, conteúdos de educação financeira.

Ênfase à cultura local

Para tornar a noite ainda mais especial, a inauguração da nova agência será elevada pela presença musical da Orquestra de Concertos de Erechim, que há mais de 70 anos atua com destaque no município. Ainda em celebração à cultura local, a inauguração da agência também marca a apresentação de uma exposição artística com obras do fotógrafo Beto Hackmann e da ilustradora Laura Mocelin.

Para o Presidente do Conselho de Administração da Unicred Central Geração, Dr. Antônio César de Oliveira Cé, este movimento da Unicred Eleva representa um empreendimento importante para o Sistema Unicred no Estado. “Ficamos felizes de presenciar este novo momento da Unicred Eleva, que está expandindo seus negócios de forma estratégica e sempre pensando nos seus cooperados e no benefício à comunidade local. Erechim possui grandiosa importância para o Rio Grande do Sul e, como haveria de ser, para o Sistema Unicred – sendo um orgulho estarmos presentes neste município”, finaliza.

O atendimento aos cooperados da região é realizado pela Unicred Eleva, cooperativa que integra a Unicred Central Geração e que completou recentemente 30 anos. A Unicred Eleva conta atualmente com mais de 8 mil cooperados e está em plena expansão pelo Brasil, com uma agência inaugurada no último ano, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Sobre a Unicred Central Geração

A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que atua no âmbito financeiro, concedendo empréstimos, financiamentos, aplicações financeiras, seguros, previdência e cartões aos seus cooperados por meio de uma gestão participativa, democrática e transparente. O Sistema Unicred Geração possui 10 cooperativas e 93 pontos de atendimento que representam mais de 84 mil cooperados, R$ 7,7 bilhões de ativos e 4,9 bilhões na carteira de crédito. Para mais informações, acesse www.unicred.com.br/ centralgeracao.