URI ERECHIM - MEDICINA VETERINÁRIA PROMOVE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE JALECOS

Com a presença de familiares dos alunos, o Curso de Medicina Veterinária da URI realizou na sexta-feira, 20, às 19h30min, no Auditório do Câmpus II, a entrega de jalecos aos acadêmicos que ingressaram este ano na Universidade.





Acadêmicos e professores com os representantes da CRESOL.





A cerimônia tem um valor simbólico de rito de passagem em direção a uma carreira profissional pois, além de proteger os trabalhadores, também representa o cuidado à saúde humana e animal.

A solenidade contou com a presença do Diretor Acadêmico, Adilson Luís Stankiewicz; a Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária, Daniela dos Santos de Oliveira; o Vice-Presidente da CRESOL Centro Sul RS/MS, Mauri Pícolli, que representou a cooperativa financeira patrocinadora dos jalecos.

Estavam presentes, ainda, a Gerente Regional do Alto Uruguai da Cresol, Daniane Giaretta, e a Coordenadora de Relacionamento e Programas Educacionais da cooperativa, Luciana Baruffi, e a Coordenadora de Comunicação e Marketing, Jéssica Matana.

Logo após a solenidade, os alunos mostraram aos seus familiares as instalações do Centro Clínico Veterinário onde são desenvolvidas todas as atividades do Curso.