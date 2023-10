VESTIBULAR DE VERÃO DEVE BATER RECORDE DE INSCRITOS

Termina nesta quarta-feira, 25, o prazo para as inscrições do Vestibular de Verão da URI. A Comissão Organizadora do concurso tem a expectativa de que o número de candidatos neste ano possa ultrapassar o número de vestibulandos do ano anterior. As razões para isso são, principalmente, a oferta do curso superior de Estética e Cosmética de forma presencial, além do crescimento de algumas profissões, como Ciência da Computação, Biomedicina, Medicina Veterinária, Psicologia e a própria Medicina que, naturalmente, já atrai um grande número de candidatos.